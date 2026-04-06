"Це рекорд для OLED": названо найкращий телевізор за якістю зображення у 2026 році (фото)

Телевізор LG G5 пропонує яскравіше зображення, ніж інші OLED-дисплеї, зберігаючи при цьому ідеальну контрастність пікселів.

LG G5 може похвалитися гарним дизайном, міцними матеріалами та тонким профілем. Однак основною його перевагою є вражаюча яскравість, стверджує тестувальник техніки Стівен Коен у своїй статті для Business Insider.

"Я зафіксував пікову яскравість приблизно 2400 ніт. Це рекорд для OLED-дисплеїв, і він приблизно на 1000 ніт перевищує показники багатьох моделей середнього цінового діапазону, таких як Samsung S90F", — розповів Коен.

LG G5 Фото: HomeTheaterReview

Експерт наголосив, що тестові шаблони можуть показати лише обмежену кількість інформації. Не менш важливими є враження від перегляду реального контенту. З цим завданням LG G5 також впорався відмінно.

За словами Коена, телевізор продемонстрував чудове поєднання інтенсивних пікових світлих ділянок та контрастності. Кути огляду також широкі, що дозволяє сидіти збоку від екрану без значних змін контрасту та кольорів.

"Одним словом, G5 приголомшливий. Фільми HDR з високою яскравістю, такі як "Шалений Макс: Дорога люті" та "Аквамен", оживають на екрані так, як я ніколи не бачив на OLED", — поділився автор огляду.

На думку експерта, єдиним недоліком LG G5 є відсутність традиційної підставки. Тим, хто не хоче вішати телевізор на стіну, доведеться придбати окрему підставку.

Експерт також зазначив, що LG G5 спочатку мав проблеми з смугами/постеризацією (блочними градаціями кольорів) під час перегляду певних типів HDR-контенту. Згодом LG випустила оновлення прошивки, щоб мінімізувати цю проблему.

"Але якщо оцінювати загальну якість зображення телевізора, то G5 демонструє найкращі показники, які я коли-небудь бачив", — додав Коен.

Характеристики телевізора LG G5:

роздільна здатність — 4K Ultra HD (3840 x 2160);

Тип панелі — QD-OLED, 144 Гц з ПК;

формати HDR — HDR10+, HDR10, HLG;

операційна система — Tizen OS;

порти — чотири HDMI 2.1.

