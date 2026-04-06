"Это рекорд для OLED": назван лучший телевизор по качеству изображения в 2026 году (фото)

Телевизор LG G5 предлагает более яркое изображение, чем другие OLED-дисплеи, сохраняя при этом идеальную контрастность пикселей.

LG G5 может похвастаться красивым дизайном, прочными материалами и тонким профилем. Однако основным его преимуществом является впечатляющая яркость, утверждает тестировщик техники Стивен Коэн в своей статье для Business Insider.

"Я зафиксировал пиковую яркость примерно 2400 нит. Это рекорд для OLED-дисплеев, и он примерно на 1000 нит превышает показатели многих моделей среднего ценового диапазона, таких как Samsung S90F", — рассказал Коэн.

LG G5 Фото: HomeTheaterReview

Эксперт отметил, что тестовые шаблоны могут показать лишь ограниченное количество информации. Не менее важны впечатления от просмотра реального контента. С этой задачей LG G5 также справился отлично.

Відео дня

По словам Коэна, телевизор продемонстрировал отличное сочетание интенсивных пиковых светлых участков и контрастности. Углы обзора также широкие, что позволяет сидеть сбоку от экрана без значительных изменений контраста и цветов.

"Одним словом, G5 потрясающий. Фильмы HDR с высокой яркостью, такие как "Безумный Макс: Дорога ярости" и "Аквамен", оживают на экране так, как я никогда не видел на OLED", — поделился автор обзора.

Важно

По мнению эксперта, единственным недостатком LG G5 является отсутствие традиционной подставки. Тем, кто не хочет вешать телевизор на стену, придется приобрести отдельную подставку.

Эксперт также отметил, что LG G5 сначала имел проблемы с полосами/постеризацией (блочными градациями цветов) при просмотре определенных типов HDR-контента. Впоследствии LG выпустила обновление прошивки, чтобы минимизировать эту проблему.

"Но если оценивать общее качество изображения телевизора, то G5 демонстрирует лучшие показатели, которые я когда-либо видел", — добавил Коэн.

Характеристики телевизора LG G5:

разрешение — 4K Ultra HD (3840 x 2160);

Тип панели — QD-OLED, 144 Гц с ПК;

форматы HDR — HDR10+, HDR10, HLG;

операционная система — Tizen OS;

порты — четыре HDMI 2.1.

