Найкращий телевізор 2026 року: названо лідера за результатами тестування (фото)

Телевізор Samsung S90F пропонує чудове співвідношення ціни та якості, що робить його одним з найкращих телевізорів у 2026 році.

Samsung S90F відносно доступний, надзвичайно легкий, простий в установці та може похвалитися відмінною якістю зображення. До такого висновку дійшов оглядач техніки для CNET Тай Пендлбері, порівнявши більшість сучасних телевізорів у спеціальній лабораторії.

За словами експерта, Samsung S90F забезпечує "безкінечний чорний" колір, характерний для найкращих OLED-дисплеїв, поєднуючи його з чудовою деталізацією тіней. Дуже низькі показники затримки та насичені кольори роблять цей телевізор ідеальним для ігор.

Оглядач техніки попереджає, що Samsung S90F не підтримує Dolby Vision, але HDR10 Plus більш ніж достатньо для більшості потреб. Також варто враховувати відсутність світловідбивного покриття, що може створювати незручності в освітленому приміщенні.

"Загалом, Samsung S90F — це фантастичний телевізор із чудовим рівнем контрастності та насиченими кольорами, який може створити у вашому домі зображення кінематографічної якості", — підсумував Пендлбері.

Плюси Samsung S90F:

чудова якість зображення;

низька затримка.

Мінуси Samsung S90F:

бракує покриття проти відблисків;

немає Dolby Vision.

