Лучший телевизор 2026 года: назван лидер по результатам тестирования (фото)

Телевизор Samsung S90F предлагает отличное соотношение цены и качества, что делает его одним из лучших телевизоров в 2026 году.

Samsung S90F относительно доступен, чрезвычайно легок, прост в установке и может похвастаться отличным качеством изображения. К такому выводу пришел обозреватель техники для CNET Тай Пендлбери, сравнив большинство современных телевизоров в специальной лаборатории.

По словам эксперта, Samsung S90F обеспечивает "бесконечный черный" цвет, характерный для самых лучших OLED-дисплеев, сочетая его с превосходной детализацией теней. Очень низкие показатели задержки и насыщенные цвета делают телевизор идеальным для игр.

Недорогие и качественные телевизоры для фильмов: названы 3 хита продаж (фото)

Обозреватель техники предупреждает, что Samsung S90F не поддерживает Dolby Vision, но HDR10 Plus более чем достаточно для большинства нужд. Также следует учитывать отсутствие световозвращающего покрытия, что может создавать неудобства в освещенном помещении.

"В общем, Samsung S90F — это фантастический телевизор с превосходным уровнем контрастности и насыщенными цветами, который может создать в вашем доме изображение кинематографического качества", — подытожил Пендлбери.

Плюсы Samsung S90F:

отличное качество изображения;

низкая задержка.

Минусы Samsung S90F:

не хватает покрытия против бликов;

нет Dolby Vision.

Напомним, TCL выпустила два новых телевизора Micro LED — Max163M и Max163M Pro.

Фокус также сообщал, что Xiaomi представила 50-дюймовый телевизор Redmi Smart TV A50.