Выпущен бюджетный 4K-телевизор от Xiaomi: сколько стоит Redmi Smart TV A50 (фото)
Компания Xiaomi представила 50-дюймовый телевизор Redmi Smart TV A50. Новинка предлагает разрешение 4K и частоту обновления 144 Гц по цене моделей базового уровня.
Модель позиционируется как сверхдоступное решение в этом сегменте ТВ, пишет Gizmochina. Производитель особо выделяет интеграцию в фирменную умную экосистему и плавную картинку.
Телевизор оснащен 50-дюймовой LCD-панелью с прямым типом подсветки (Direct-lit). Разрешение матрицы составляет 3840x2160 пикселей. Главной особенностью стала частота обновления 144 Гц. Она обеспечивает плавное отображение динамичных сцен в спортивных трансляциях и играх. Экран поддерживает технологию True Tone для автоматической балансировки цветов.
Вычислительным центром выступает четырехъядерный процессор Cortex-A35 с графическим ускорителем Mali-G31 MP2. Объем оперативной памяти равен 2 ГБ. Встроенный накопитель имеет емкость 32 ГБ. Устройство работает под управлением фирменной операционной системы Xiaomi Surge OS.
Аудиосистема состоит из двух стереодинамиков мощностью по 10 Вт каждый (суммарная отдача 20 Вт). Коммутационный блок включает в себя два порта HDMI (один с поддержкой ARC) и два разъема USB-A. На корпусе также размещены композитный AV-вход, порт Ethernet (LAN), оптический аудиовыход S/PDIF и антенный вход DTMB.
Беспроводное соединение обеспечивает модуль Wi-Fi 2.4 ГГц. Телевизор поддерживает дистанционное управление через инфракрасный порт. Приставка "Energy Efficiency Level 1" в названии модели подтверждает соответствие наивысшему стандарту энергоэффективности Китая. Аппарат потребляет минимум электричества в своем классе.
- Цена Redmi Smart TV A50 на домашнем рынке составляет 1399 юаней (около 190 долларов или 8 828 грн).
