Выпущен бюджетный 4K-телевизор от Xiaomi: сколько стоит Redmi Smart TV A50 (фото)

Компания Xiaomi представила 50-дюймовый телевизор Redmi Smart TV A50. Новинка предлагает разрешение 4K и частоту обновления 144 Гц по цене моделей базового уровня.

Модель позиционируется как сверхдоступное решение в этом сегменте ТВ, пишет Gizmochina. Производитель особо выделяет интеграцию в фирменную умную экосистему и плавную картинку.

Телевизор оснащен 50-дюймовой LCD-панелью с прямым типом подсветки (Direct-lit). Разрешение матрицы составляет 3840x2160 пикселей. Главной особенностью стала частота обновления 144 Гц. Она обеспечивает плавное отображение динамичных сцен в спортивных трансляциях и играх. Экран поддерживает технологию True Tone для автоматической балансировки цветов.

Вычислительным центром выступает четырехъядерный процессор Cortex-A35 с графическим ускорителем Mali-G31 MP2. Объем оперативной памяти равен 2 ГБ. Встроенный накопитель имеет емкость 32 ГБ. Устройство работает под управлением фирменной операционной системы Xiaomi Surge OS.

Xiaomi Redmi Smart TV A50 Фото: Xiaomi

Аудиосистема состоит из двух стереодинамиков мощностью по 10 Вт каждый (суммарная отдача 20 Вт). Коммутационный блок включает в себя два порта HDMI (один с поддержкой ARC) и два разъема USB-A. На корпусе также размещены композитный AV-вход, порт Ethernet (LAN), оптический аудиовыход S/PDIF и антенный вход DTMB.

Беспроводное соединение обеспечивает модуль Wi-Fi 2.4 ГГц. Телевизор поддерживает дистанционное управление через инфракрасный порт. Приставка "Energy Efficiency Level 1" в названии модели подтверждает соответствие наивысшему стандарту энергоэффективности Китая. Аппарат потребляет минимум электричества в своем классе.

Цена Redmi Smart TV A50 на домашнем рынке составляет 1399 юаней (около 190 долларов или 8 828 грн).

