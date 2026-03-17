Випущено бюджетний 4K-телевізор від Xiaomi: скільки коштує Redmi Smart TV A50 (фото)

Компанія Xiaomi представила 50-дюймовий телевізор Redmi Smart TV A50. Новинка пропонує роздільну здатність 4K і частоту оновлення 144 Гц за ціною моделей базового рівня.

Модель позиціонується як наддоступне рішення в цьому сегменті ТВ, пише Gizmochina. Виробник особливо виділяє інтеграцію у фірмову розумну екосистему і плавну картинку.

Телевізор оснащений 50-дюймовою LCD-панеллю з прямим типом підсвічування (Direct-lit). Роздільна здатність матриці становить 3840x2160 пікселів. Головною особливістю стала частота оновлення 144 Гц. Вона забезпечує плавне відображення динамічних сцен у спортивних трансляціях та іграх. Екран підтримує технологію True Tone для автоматичного балансування кольорів.

Обчислювальним центром виступає чотирьохядерний процесор Cortex-A35 з графічним прискорювачем Mali-G31 MP2. Обсяг оперативної пам'яті дорівнює 2 ГБ. Вбудований накопичувач має ємність 32 ГБ. Пристрій працює під управлінням фірмової операційної системи Xiaomi Surge OS.

Xiaomi Redmi Smart TV A50 Фото: Xiaomi

Аудіосистема складається з двох стереодинаміків потужністю по 10 Вт кожен (сумарна віддача 20 Вт). Комутаційний блок містить два порти HDMI (один із підтримкою ARC) і два роз'єми USB-A. На корпусі також розміщені композитний AV-вхід, порт Ethernet (LAN), оптичний аудіовихід S/PDIF і антенний вхід DTMB.

Бездротове з'єднання забезпечує модуль Wi-Fi 2.4 ГГц. Телевізор підтримує дистанційне керування через інфрачервоний порт. Приставка "Energy Efficiency Level 1" у назві моделі підтверджує відповідність найвищому стандарту енергоефективності Китаю. Апарат споживає мінімум електрики у своєму класі.

Ціна Redmi Smart TV A50 на домашньому ринку становить 1399 юанів (близько 190 доларів або 8 828 грн).

