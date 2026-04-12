Найдешевший OLED-телевізор Samsung: яку модель рекомендують експерти

Samsung випустила базову модель OLED-телевізора S85H 2026. Новинка позиціонується як найдоступніший телевізор бренду з нескінченною контрастністю і глибоким чорним кольором.

Модель позбавлена покриття антивідблиску старших версій і оснащена дворічним процесором. Про детальні специфікації та функції панелі пише SamMobile.

Дисплей та ігрові можливості

Серія представлена в розмірах від 48 до 83 дюймів. У телевізорах використовуються матриці WRGB OLED виробництва LG Display, а не фірмові панелі QD-OLED. Екран отримав роздільну здатність 4K, підтримку розширеного динамічного діапазону HDR10+ Advanced і змінну частоту оновлення до 120 Гц.

Геймерам доступні функції AI Auto Game Mode, ALLM і HGiG. Заявлена підтримка технологій синхронізації кадрів AMD FreeSync Premium і Nvidia G-Sync. Ігровий інтерфейс включає панель Game Bar, сервіс Samsung Gaming Hub і функцію зміни співвідношення сторін Super Ultra Wide Game View.

Телевізор Samsung S85H OLED TV Фото: Samsung

Процесор і ОС

Обчислення виконує чип NQ4 AI Gen2. Процесор використовує штучний інтелект для масштабування контенту до 4K і автоматичної оптимізації налаштувань зображення. Технологія Real Depth Enhancer аналізує передній план кадру для створення ілюзії тривимірної глибини. Додатково доступні генеративні шпалери та функція Live Translate.

Пристрій працює під управлінням One UI Tizen на базі Tizen OS 10. Виробник гарантує випуск оновлень системи протягом семи років. Безпеку даних забезпечує платформа Samsung Knox. Система включає режим караоке, функцію обміну файлами з гаджетами Galaxy (Storage Share) і сервіс Pet Care для спостереження за домашніми тваринами.

Samsung S85H постачається з функціями Vision AI Фото: Samsung

Звук, інтерфейси та вартість

Акустична система складається зі стереодинаміків потужністю 20 Вт. Телевізор підтримує Dolby Atmos при підключенні сумісних саундбарів. Реалізовано алгоритми адаптивного звуку Adaptive Sound Pro, технологію виділення голосу Active Voice Amplifier Pro і синхронізацію Q-Symphony. Далекобійні мікрофони зчитують голосові команди.

Комутаційний блок містить чотири порти HDMI 2.1. Усі роз'єми підтримують трансляцію 4K при 120 Гц, один порт оснащений реверсивним звуковим каналом eARC. Передбачено два порти USB 2.0 Type-A, Ethernet і оптичний аудіовихід. Бездротовий зв'язок працює через модулі Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.3. Вбудований хаб SmartThings керує пристроями розумного будинку за протоколами Matter і Zigbee.

У США версія телевізора з діагоналлю 42 дюйми оцінюється в 1200 доларів. Максимальна конфігурація на 83 дюйми коштує 4500 доларів.

Раніше повідомлялося, що експерти оцінили новітній OLED-телевізор від LG. Компанія LG нещодавно представила новий OLED-телевізор C6, який отримав позитивні відгуки від фахівців.

Також Фокус писав про недорогі та якісні телевізори для фільмів. Вибір телевізора для комфортного перегляду кіно зводиться до пошуку балансу між діагоналлю, якістю матриці та вартістю пристрою.