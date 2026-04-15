Найкращий Mini LED телевізор за свою ціну: експерт порадив новинку Hisense (фото)

Hisense випустила телевізор U7SG з панелями Mini LED, покриттям антивідблиску та піковою яскравістю 3000 ніт. Модель вважається збалансованим вибором у середньому класі ТВ із цим типом матриці.

Новинка підтримує частоту оновлення 165 Гц і працює на базі операційної системи Google TV. Про результати тестування 65-дюймової версії апарату пише Android Headlines.

Дисплей і якість зображення

Телевізор отримав VA-матрицю QLED з підсвічуванням Mini LED. Пікова яскравість досягає 3000 ніт. Головна особливість екрана — антивідблисковий шар. Він ефективно пригнічує відображення в яскраво освітлених приміщеннях. Локальне затемнення працює точно. Ореоли навколо світлих об'єктів мінімізовані. Передача кольору сертифікована організацією Pantone. Відтінки виглядають природно без перенасичення. Пристрій підтримує профілі HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision IQ і IMAX Enhanced.

Апарат оснащений чотирма швидкісними портами HDMI 2.1. Панель підтримує апаратну частоту оновлення 165 Гц. Для консолей і ПК доступне виведення зображення у форматі 4K при 120 кадрах на секунду. Реалізовано підтримку технологій синхронізації кадрів FreeSync Premium Pro і стандарту Dolby Vision Gaming. Є модулі Wi-Fi 6E, порт LAN для дротового інтернету, два роз'єми USB-A і оптичний аудіовихід для застарілих акустичних систем.

Пульт від Hisense U7SG Фото: Hisense

Звук і програмна платформа

Вбудована аудіосистема формату 2.1.2 видає 60 Вт потужності. Конструкція включає інтегрований сабвуфер і спрямовані вгору динаміки для об'ємного звуку Dolby Atmos. Експерти зафіксували чисту передачу діалогів і виражені баси. Платформа працює на базі операційної системи Google TV з інтеграцією ШІ-асистента Gemini. Інтерфейс функціонує плавно і без затримок завдяки новому процесору Hi-View AI Engine Pro.

Висновки оглядачів

Плюси:

Пікова яскравість 3000 ніт забезпечує комфортний перегляд вдень.

Ефективний антивідблисковий шар усуває відображення від вікон і ламп.

Чотири порти HDMI 2.1 і нативна частота оновлення 165 Гц для кіберспорту.

Підтримка всіх сучасних стандартів HDR (включно з Dolby Vision IQ).

Якісна вбудована акустика 2.1.2 з підтримкою Dolby Atmos.

Точне заводське калібрування кольорів, підтверджене Pantone.

Швидка і плавна робота інтерфейсу Google TV.

Мінуси:

Обмежені кути огляду через апаратні особливості VA-матриці.

Наявність рекламних банерів, що не відключаються, на головному екрані операційної системи.

Базові показники вбудованого сабвуфера не задовольнять вимоги аудіофілів.

Телевізор Hisense U7SG доступний у діагоналях від 55 до 116 дюймів. Початкова ціна — 1299 доларів.

