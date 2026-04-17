Лучшие OLED-телевизоры: эксперт назвал 3 модели, достойные внимания в 2026 году (фото)

С каждым годом на рынке появляется все больше OLED-телевизоров с отличными характеристиками. Модели от LG и Samsung традиционно попадают в списки лучших, так что 2026 год, вероятно, не станет исключением.

LG G6, Samsung S95H и LG W6 Wallpaper TV вошли в тройку самых интересных телевизоров, которые должны выйти в 2026 году. Подробнее о них рассказал эксперт портала Tom's Guide Майкл Дежарден.

LG G6

LG G6

Новейший флагманский OLED-телевизор от LG вскоре появится на полках магазинов с одной из самых высоких цен на рынке. Тем не менее, если он повторит судьбу своего предшественника LG G5, то до конца года можно ожидать значительных скидок.

LG G6 использует флагманскую версию RGB Tandem OLED-дисплея от LG Display. Он оснащен функцией Hyper Radiant Color, которая делает его еще ярче и красочнее предшественника. Это при том, что характеристики LG G5 уже являются очень высокими.

Однако самым большим улучшением LG G6, по мнению эксперта, является решение проблемы случайного цветного полосатого рассеивания. Речь идет о визуальном артефакте, который случается, когда дисплей пытается совместить мягкие, едва заметные переходы цвета или яркости, в результате чего возникает нечто похожее на серию полос там, где должен был бы быть градиент.

Samsung S95H

Samsung S95H

Samsung S95H является прямым преемником одного из лучших OLED-телевизоров 2025 года — Samsung S95F. Эксперт предсказывает новой модели не меньший успех.

Как и предшественник, Samsung S95H использует технологию квантовых точек OLED. Такие телевизоры обычно предлагают более яркие и чистые цвета, чем модели, использующие стандартные OLED-панели.

По словам эксперта, Samsung S95H ярче прошлогоднего S95F, особенно когда речь идет о яркости HDR в выделенных участках. Также ожидается, что QD-OLED-панель S95H превзойдет G6 по передаче цветов.

Дежарден отметил, что во время визита в штаб-квартиру Samsung его внимание привлекла рамка S95H, окружающая экран. Эта рамка изготовлена из матового металла, а дисплей немного выступает вперед, акцентируя внимание на изображении в хорошо освещенной среде.

Цена Samsung S95H начинается от 2499 долларов за 55-дюймовую модель. Если прошлогодние тенденции сохранятся, эксперт прогнозирует, что его стоимость не упадет так резко, как в случае с LG G6.

LG W6 Wallpaper TV

LG W6 Wallpaper TV

LG W6, также известный как LG Wallpaper TV, относится к новому классу телевизоров, которые гармонично вписываются в интерьеры. Большинство таких телевизоров напоминают обрамленные настенные картины, однако их качество изображения часто отстает от флагманов.

По данным Дежардена, LG W6 может вывести этот тип телевизоров на новый уровень благодаря одной из лучших OLED-панелей LG Display, размещенной в сверхтонком настенном корпусе, который идеально прилегает к стене.

LG утверждает, что W6 может быть до 3,9 раз ярче "обычных OLED". Учитывая то, что прошлогодний LG G5 уже установил высокую планку, LG W6 может иметь один из самых ярких OLED-дисплеев в 2026 году.

Еще одним преимуществом LG G5 является беспроводное подключение. Телевизор будет продаваться с приставкой LG Zero Connect Box, которая передает сигнал подключенных устройств на расстоянии до 10 метров.

Цена LG W6 пока неизвестна, однако Дежарден предполагает, что телевизор будет недешевым.

