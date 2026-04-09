Xiaomi выпустила линейку недорогих телевизоров S Mini: раскрыты характеристики и цены (фото)

Компания Xiaomi официально представила в Китае новую серию светодиодных телевизоров Xiaomi S Mini, которая включает модели от 55 до 100 дюймов.

Китайская серия Xiaomi S Mini имеет несколько улучшений по сравнению с моделями для ЕС, а также относительно доступные цены для таких характеристик. Детали о новых телевизорах появились в блоге Xiaomi на Weibo.

Сообщается, что новые светодиодные телевизоры Xiaomi предлагают экраны с 1920 зонами затемнения и пиковой яркостью 2000 нит. При этом базовый вариант имеет 576 зон, что вполне прилично для 55-дюймовой панели.

Характеристики Xiaomi S Mini Фото: Xiaomi

Телевизоры S Mini также обещают плавный игровой процесс с частотой обновления до 288 Гц. Покрытие с низким уровнем отражения должно обеспечивать комфортный просмотр при различных условиях освещения. Что касается аудио, все модели получили 2.1-канальную звуковую систему с настройкой Harman AudioEFX.

Стартовые цены каждой из моделей серии Xiaomi S Mini LED TV 2026 года:

55-дюймовый дисплей — примерно 453 доллара (19 650 гривен);

65-дюймовый дисплей — примерно 555 долларов (24 076 гривен);

75-дюймовый дисплей — примерно 716 долларов (31 060 гривен);

85-дюймовый дисплей — примерно 994 доллара (43 120 гривен);

100-дюймовый вариант — примерно 1 316 долларов (57 090 гривен).

Как отмечает Notebookcheck, это довольно привлекательные цены, учитывая технические характеристики. Для сравнения, 98-дюймовая модель из европейской серии Xiaomi S Mini LED стоит от 2 682 долларов (116 350 гривен).

