Xiaomi випустила лінійку недорогих телевізорів S Mini: розкрито характеристики та ціни (фото)

Компанія Xiaomi офіційно представила в Китаї нову серію світлодіодних телевізорів Xiaomi S Mini, яка включає моделі від 55 до 100 дюймів.

Китайська серія Xiaomi S Mini має кілька покращень, порівняно з моделями для ЄС, а також відносно доступні ціни для таких характеристик. Деталі про нові телевізори з’явилися у блозі Xiaomi на Weibo.

Повідомляється, що нові світлодіодні телевізори Xiaomi пропонують екрани з 1920 зонами затемнення та піковою яскравістю 2000 ніт. При цьому базовий варіант має 576 зон, що цілком пристойно для 55-дюймової панелі.

Характеристики Xiaomi S Mini Фото: Xiaomi

Важливо

Телевізори S Mini також обіцяють плавний ігровий процес із частотою оновлення до 288 Гц. Покриття з низьким рівнем відбиття повинно забезпечувати комфортний перегляд за різних умов освітлення. Що стосується аудіо, всі моделі отримали 2.1-канальну звукову систему з налаштуванням Harman AudioEFX.

Відео дня

Стартові ціни кожної з моделей серії Xiaomi S Mini LED TV 2026 року:

55-дюймовий дисплей — приблизно 453 долари (19 650 гривень);

65-дюймовий дисплей — приблизно 555 доларів (24 076 гривень);

75-дюймовий дисплей — приблизно 716 доларів (31 060 гривень);

85-дюймовий дисплей — приблизно 994 долари (43 120 гривень);

100-дюймовий варіант — приблизно 1 316 доларів (57 090 гривень).

Як зазначає Notebookcheck, це досить привабливі ціни, зважаючи на технічні характеристики. Для порівняння, 98-дюймова модель із європейської серії Xiaomi S Mini LED коштує від 2 682 доларів (116 350 гривень).

