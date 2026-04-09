Xiaomi випустила лінійку недорогих телевізорів S Mini: розкрито характеристики та ціни (фото)
Компанія Xiaomi офіційно представила в Китаї нову серію світлодіодних телевізорів Xiaomi S Mini, яка включає моделі від 55 до 100 дюймів.
Китайська серія Xiaomi S Mini має кілька покращень, порівняно з моделями для ЄС, а також відносно доступні ціни для таких характеристик. Деталі про нові телевізори з’явилися у блозі Xiaomi на Weibo.
Повідомляється, що нові світлодіодні телевізори Xiaomi пропонують екрани з 1920 зонами затемнення та піковою яскравістю 2000 ніт. При цьому базовий варіант має 576 зон, що цілком пристойно для 55-дюймової панелі.Важливо
Телевізори S Mini також обіцяють плавний ігровий процес із частотою оновлення до 288 Гц. Покриття з низьким рівнем відбиття повинно забезпечувати комфортний перегляд за різних умов освітлення. Що стосується аудіо, всі моделі отримали 2.1-канальну звукову систему з налаштуванням Harman AudioEFX.
Стартові ціни кожної з моделей серії Xiaomi S Mini LED TV 2026 року:
- 55-дюймовий дисплей — приблизно 453 долари (19 650 гривень);
- 65-дюймовий дисплей — приблизно 555 доларів (24 076 гривень);
- 75-дюймовий дисплей — приблизно 716 доларів (31 060 гривень);
- 85-дюймовий дисплей — приблизно 994 долари (43 120 гривень);
- 100-дюймовий варіант — приблизно 1 316 доларів (57 090 гривень).
Як зазначає Notebookcheck, це досить привабливі ціни, зважаючи на технічні характеристики. Для порівняння, 98-дюймова модель із європейської серії Xiaomi S Mini LED коштує від 2 682 доларів (116 350 гривень).
