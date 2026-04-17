Найкращі OLED-телевізори: експерт назвав 3 моделі, варті уваги у 2026 році (фото)

З кожним роком на ринку з’являється все більше OLED-телевізорів з відмінними характеристиками. Моделі від LG та Samsung традиційно потрапляють у списки найкращих, тож 2026 рік, ймовірно, не стане виключенням.

LG G6, Samsung S95H та LG W6 Wallpaper TV увійшли у трійку найцікавіший телевізорів, які мають вийти у 2026 році. Детальніше про них розповів експерт порталу Tom's Guide Майкл Дежарден.

LG G6

Найновіший флагманський OLED-телевізор від LG незабаром з’явиться на полицях магазинів з однією з найвищих цін на ринку. Проте, якщо він повторить долю свого попередника LG G5, то до кінця року можна очікувати значних знижок.

LG G6 використовує флагманську версію RGB Tandem OLED-дисплея від LG Display. Він оснащений функцією Hyper Radiant Color, яка робить його ще яскравішим та барвистішим за попередника. Це при тому, що характеристики LG G5 вже є дуже високими.

Однак найбільшим покращенням LG G6, на думку експерта, є розв’язання проблеми випадкового кольорового смугастого розсіювання. Йдеться про візуальний артефакт, який трапляється, коли дисплей намагається поєднати м’які, ледь помітні переходи кольору або яскравості, в результаті чого виникає щось схоже на серію смуг там, де мав би бути градієнт.

Samsung S95H

Samsung S95H є прямим наступником одного з найкращих OLED-телевізорів 2025 року — Samsung S95F. Експерт пророчить новій моделі не менший успіх.

Як і попередник, Samsung S95H використовує технологію квантових точок OLED. Такі телевізори зазвичай пропонують яскравіші та чистіші кольори, ніж моделі, що використовують стандартні OLED-панелі.

За словами експерта, Samsung S95H яскравіший за торішній S95F, особливо коли йдеться про яскравість HDR у виділених ділянках. Також очікується, що QD-OLED-панель S95H перевершить G6 за передачею кольорів.

Дежарден зазначив, що під час візиту до штаб-квартири Samsung його увагу привернула рамка S95H, що оточує екран. Ця рамка виготовлена з матового металу, а дисплей трохи виступає вперед, акцентуючи увагу на зображенні в добре освітленому середовищі.

Ціна Samsung S95H починається від 2499 доларів за 55-дюймову модель. Якщо торішні тенденції збережуться, експерт прогнозує, що його вартість не впаде так різко, як у випадку з LG G6.

LG W6 Wallpaper TV

LG W6, також відомий як LG Wallpaper TV, відноситься до нового класу телевізорів, які гармонічно вписуються в інтер’єри. Більшість таких телевізорів нагадують обрамлені настінні картини, однак їхня якість зображення часто відстає від флагманів.

За даними Дежардена, LG W6 може вивести цей тип телевізорів на новий рівень завдяки одній з найкращих OLED-панелей LG Display, розміщеній у надтонкому настінному корпусі, який ідеально прилягає до стіни.

Xiaomi випустила лінійку недорогих телевізорів S Mini: розкрито характеристики та ціни (фото)

LG стверджує, що W6 може бути до 3,9 разів яскравішим за "звичайні OLED". З огляду на те, що торішній LG G5 вже встановив високу планку, LG W6 може мати один з найяскравіших OLED-дисплеїв у 2026 році.

Ще однією перевагою LG G5 є бездротове підключення. Телевізор буде продаватися з приставкою LG Zero Connect Box, яка передає сигнал підключених пристроїв на відстані до 10 метрів.

Ціна LG W6 поки невідома, проте Дежарден припускає, що телевізор буде недешевим.

Нагадаємо, Hisense випустила телевізор U7SG з панелями Mini LED, покриттям антивідблиску та піковою яскравістю 3000 ніт.

Фокус також повідомляв, що компанія TCL представила в Китаї два нові телевізори на базі технології Micro LED — Max163M і Max163M Pro.