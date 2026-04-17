Доступні 4K-телевізори Xiaomi вже тут: представлена лінійка Redmi TV A Pro 2026 (фото)

Xiaomi представила нову серію смарт-телевізорів Redmi TV A Pro 2026. До лінійки увійшли п'ять моделей із діагоналлю від 43 до 75 дюймів і роздільною здатністю 4K.

Новинки отримали екрани з високою частотою оновлення, підтримку ігрових технологій і нову операційну систему, пише Gizmochina.

Екрани та якість зображення

Усі телевізори серії відображають картинку з роздільною здатністю 4K (3840×2160 пікселів). Старші версії на 55, 65 і 75 дюймів оснащені матрицями з частотою оновлення 144 Гц. У спеціальному ігровому режимі цей показник збільшується до 288 Гц. 50-дюймова модель підтримує розгін до 165 Гц, а базова 43-дюймова працює на стандартній частоті 60 Гц. Панелі охоплюють 94% колірного простору DCI-P3 і підтримують 10,7 мільярда відтінків. Заявлена технологія HDR10 і точне заводське калібрування кольору (стандарт △E≈2).

Процесор і система

Апаратна платформа побудована на базі п'ятиядерного процесора Cortex-A55 з графічним чіпом Mali-G52 MC1. Пристрої отримали 3 ГБ оперативної пам'яті і вбудований накопичувач на 64 ГБ. Телевізори працюють під управлінням операційної системи Xiaomi HyperOS 3. Користувачам доступне голосове управління XiaoAI і функція швидкої трансляції екрана смартфона через модуль NFC.

Телевізор Redmi TV A Pro 2026 Фото: Xiaomi

Роз'єми та звук

Моделі з діагоналлю від 55 дюймів мають два повношвидкісні порти HDMI 2.1, один HDMI 2.0, інтерфейси USB 3.0 і USB 2.0, а також порти AV, S/PDIF і Ethernet. Вони підтримують змінну частоту оновлення (VRR) і технологію уплавлення рухів (MEMC). Молодші версії на 43 і 50 дюймів отримали тільки порти HDMI 2.0. Усі модифікації працюють із сучасними бездротовими стандартами Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.2. Потужність стереодинаміків у великих телевізорах становить 24 Вт, у компактних — 12 Вт.

Ціни смарт-телевізорів

Лінійка вже доступна для покупки в Китаї. Вартість залежить від розміру діагоналі:

43 дюйми — 224 долари;

50 дюймів — 239 доларів;

55 дюймів — 299 доларів;

65 дюймів — 402 долари;

75 дюймів — 494 долари.

