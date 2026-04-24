Доступный телевизор TCL QD-Mini LED уже близко: раскрыты цены и характеристики (фото)

Компания TCL анонсировала запуск своего нового телевизора A400 Pro NXTVISION с матовым экраном, который может составить конкуренцию Samsung The Frame.

TCL A400 Pro NXTVISION вскоре выйдет на европейский рынок в четырех размерах. Детали о новом телевизоре раскрыл портал PC Guide.

Качество изображения и звук TCL A400 Pro

В основе TCL A400 Pro NXTVISION лежит флагманская технология QD-Mini LED, которая решает распространенную проблему телевизоров, имитирующих картины. Многие конкуренты полагаются на базовую подсветку краев, тогда как новинка TCL обеспечивает более глубокую контрастность и более точное воспроизведение цветов благодаря подсветке Mini LED с 448 зонами затемнения.

Матовая панель HVA не только воспроизводит текстуру обрамленных произведений искусства, но и уменьшает блики при просмотре контента. В течение дня встроенный датчик яркости автоматически настраивает экран для комфорта глаз.

Телевизор работает на процессоре TSR AiPQ, который в сочетании с поддержкой частоты обновления 4K 144 Гц и ускорением до 288 Гц, что обеспечивает плавное и точное изображение. Встроенная аудиосистема ONKYO 2.0 Hi-Fi с поддержкой Dolby Atmos и DTS также устраняет потребность во внешних источниках звука.

Дизайн и интерфейс TCL A400 Pro

Светлая рамка под ореховое дерево и матовая панель HVA позволяют TCL A400 Pro органично интегрироваться в интерьер. Режим "Художественная галерея" превращает экран в цифровое полотно с известными произведениями искусства и визуальными эффектами, созданными искусственным интеллектом.

TCL A400 Pro можно как повесить на стену, так и разместить на специальной подставке. Цельный дизайн устраняет потребность во внешних соединительных коробках и дополнительной проводке.

Телевизор работает на операционной системе Google TV. Этот интерфейс обещает быстрый доступ к потоковым сервисам, персонализированные рекомендации и голосовое управление.

Цена TCL A400 Pro

TCL A400 Pro будет доступен в Европе в четырех размерах экрана: 43, 55, 65 и 75 дюймов. Сейчас компания TCL подтвердила цены на телевизор в Великобритании:

43 дюйма — £599 (примерно 35 500 грн);

55 дюймов — £899 (примерно 53 276 грн);

65 дюймов — £1 099 (примерно 65 100 грн);

75 дюймов — £1 399 (примерно 82 900 грн).

