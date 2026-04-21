Дешевле, чем OLED: вышел новый Mini-LED телевизор начального уровня (фото)

Компания TCL выпустила новый светодиодный телевизор RM7L RGB-Mini. Эта модель начального уровня доступна четырех размерах.

TCL RM7L RGB-Mini уже доступен в Великобритании и в ближайшее время ожидается в других европейских странах. Характеристики телевизора уже появились на официальной странице TCL.

Одной из особенностей нового 4K Mini-LED телевизора стала частота обновления 144 Гц, которую можно увеличить до 288 Гц с помощью игрового ускорителя VRR. Панель HVA Pro доступна в размерах 65, 75, 85 и 98 дюймов.

TCL RM7L RGB-Mini Фото: TCL

Телевизор TCL RM7L использует интерфейс Google TV. Он включает голосового помощника Google Gemini и игровые функции, такие как Game Master и AMD FreeSync Premium Pro.

Важно

TCL RM7L получил четыре порта HDMI 2.1 и звуковую систему 2.1 от Onkyo, совместимую с DTS Virtual:X. Тонкий дизайн позволяет установить этот телевизор почти вровень со стеной.

Відео дня

Как отмечает Notebookcheck, телевизор TCL RM7L был представлен ранее в этом году вместе с RM8L и RM9L. Это модель начального уровня в линейке бренда 2026 года, расположенная ниже C7L .

Цены TCL RM7L RGB-Mini:

65 дюймов — 1299 фунтов стерлингов;

75 дюймов — 1699 фунтов стерлингов;

85 дюймов — 2299 фунтов стерлингов.

