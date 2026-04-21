Дешевше, ніж OLED: вийшов новий Mini-LED телевізор початкового рівня (фото)

Компанія TCL випустила новий світлодіодний телевізор RM7L RGB-Mini. Ця модель початкового рівня доступна чотирьох розмірах.

TCL RM7L RGB-Mini вже доступний у Великій Британії та найближчим часом очікується в інших європейських країнах. Характеристики телевізора вже з’явились на офіційній сторінці TCL.

Однією з особливостей нового 4K Mini-LED телевізора стала частота оновлення 144 Гц, яку можна збільшити до 288 Гц за допомогою ігрового прискорювача VRR. Панель HVA Pro доступна у розмірах 65, 75, 85 та 98 дюймів.

Телевізор TCL RM7L використовує інтерфейс Google TV. Він включає голосового помічника Google Gemini та ігрові функції, такі як Game Master та AMD FreeSync Premium Pro.

TCL RM7L отримав чотири порти HDMI 2.1 та звукову систему 2.1 від Onkyo, сумісну з DTS Virtual:X. Тонкий дизайн дозволяє встановити цей телевізор майже врівень зі стіною.

Як зазначає Notebookcheck, телевізор TCL RM7L був представлений раніше цього року разом з RM8L та RM9L. Це модель початкового рівня в лінійці бренду 2026 року, розташована нижче C7L .

Ціни TCL RM7L RGB-Mini:

65 дюймів — 1299 фунтів стерлінгів;

75 дюймів — 1699 фунтів стерлінгів;

85 дюймів — 2299 фунтів стерлінгів.

