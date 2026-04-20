Забудьте про Samsung, LG та Sony: експерт порадив найкращий OLED-телевізор 2026 року (фото)

Компанія Philips незабаром випустить новий телевізор Philips OLED951, який може перевершити решту флагманських моделей 2026 року за низкою характеристик.

Хоча у списках найкращих OLED-телевізорів традиційно лідирують моделі від Samsung, LG та Sony, цього року Philips OLED951 є впевненим претендентом на першість. До такого висновку дійшов експерт порталу What Hi-Fi? Том Парсонс, якому випала нагода протестувати новинку.

Дисплей

Philips OLED951 Фото: whathifi.com

Philips OLED951 отримав OLED-екран з першокласним контролем контрастності на рівні пікселів. За словами оглядача, ідеальні чорні пікселі поруч із яскраво-білими або кольоровими створюють чудовий контраст, роблячи зображення цілісним та виразним.

Телевізор також має пікову яскравість 4500 ніт, що є суттєвим покращенням порівняно з торішньою моделлю, яка і без того була досить яскравою. Окрім того, Philips OLED951 значно яскравіший, ніж LG G6, який використовує ту саму OLED-панель. Це пов’язано з унікальним процесором обробки зображень від Philips.

Окремо експерт відзначив антиблікове покриття Philips OLED951. За його словами, дисплеї Samsung неймовірно ефективно пригнічують відблиски, однак це досягається за допомогою матової панелі, яка робить чорні кольори сірими в добре освітленій кімнаті.

Натомість нова OLED-панель Meta 4.0 від LG Display пригнічує більше відблисків, ніж попередня версія, зберігаючи при цьому глянцеве покриття, яке дозволяє їй відтворювати майже ідеальні чорні кольори навіть за сильного навколишнього освітлення.

Порти та налаштування

Philips OLED951 матиме чотири роз'єми HDMI 2.1, здатні приймати ігрові сигнали до 4K/165 Гц, з VRR та HDR, зокрема у форматі Dolby Vision. Попри те, що LG та Samsung роками пропонують OLED-дисплеї з чотирма роз'ємами HDMI 2.1, новинка Philips може бути привабливішим варіантом для геймерів завдяки поєднанню кількох опцій.

Наприклад, Philips OLED951 дозволяє налаштовувати параметри для окремих ігор. Ці налаштування можна розробити для покращення зображення, надання спеціалізованої ігрової інформації та навіть для переваги над онлайн-суперниками.

Функції

Philips вже деякий час пропонує власну систему інтелектуального фонового підсвічування під назвою Ambilight. Вона використовує світлодіоди на задній панелі телевізора для проектування кольорів з екрана на стіну. Тепер освітлення кімнати можна легше синхронізувати з тим, що відбувається на екрані.

Philips OLED951 також стане одним з перший телевізорів, що підтримують Dolby Vision 2. Фактично, він також підтримуватиме ще більш просунуту Dolby Vision 2 Max, яка додає цікаву функцію Authentic Motion. Підтримка Dolby Vision 2 та 2 Max буде додана через оновлення програмного забезпечення.

Оскільки Philips OLED951 отримав потужніший процесор, це відкриває деякі додаткові функції обробки зображення з використанням штучного інтелекту. Це можуть бути яскравіші деталі або краще придушення смуг.

