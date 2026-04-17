Samsung випустила нову лінійку телевізорів Micro RGB: розкрито ціни всіх моделей (відео)

Компанія Samsung офіційно представила телевізори Micro RGB 2026 року, включно з флагманською серією R95H та стандартною R85H.

Ціни на телевізори Samsung Micro RGB починаються від 1599 доларів за 55-дюймовий варіант і сягають 29 999 доларів за 115-дюймову флагманську модель. Про це пише Notebookcheck.

Презентація Samsung Micro RGB 2026 року

Всі моделі Samsung Micro RGB використовують тисячі мікроскопічних червоних, зелених та синіх світлодіодів. Ця технологія усуває необхідність у традиційному підсвічуванні та кольоровому фільтрі, мінімізуючи розмивання та забезпечуючи точне відтворення кольорів.

В основі телевізорів Micro RGB лежать нові процесори Micro RGB AI Engine Pro. Вони підтримують функцію AI Motion Enhancer Pro для підвищення різкості швидкорухомих об'єктів у спортивних змаганнях та іграх, а також Color Booster Pro для "інтелектуального" насичення сцен тьмянішими тонами.

Відео дня

Флагманська серія R95H також оснащена технологією Samsung Glare Free, яка використовує матове покриття для зменшення відблисків та збереження глибини зображення в яскраво освітлених приміщеннях.

Важливо

Найкращі OLED-телевізори: експерт назвав 3 моделі, варті уваги у 2026 році (фото)

Окрім того, Samsung інтегрувала у нові телевізори функцію Vision AI Companion, яка використовує штучний інтелект для розмовної взаємодії через Bixby. Користувачі можуть запитувати про контент просити поради щодо вечері або планувати подорожі безпосередньо через інтерфейс телевізора.

Ще одна нова функція AI Soccer Mode Pro розпізнає матчі на екрані та автоматично підсилює кольори футболок і трави, одночасно покращуючи чіткість коментарів і шуму вболівальників. Водночас AI Sound Controller Pro дозволяє глядачам самостійно регулювати гучність голосів, музики та звукових ефектів, а також давати можливість ізолювати або повністю видаляти коментарі.

Телевізори Samsung Micro RGB працюють на операційній системі One UI Tizen, яка буде отримувати оновлення впродовж семи років.

Ціни на флагманську серію R95H:

115 дюймів — 29 999 доларів;

85 дюймів — 6 499 доларів;

75 дюймів — 4 499 доларів;

65 дюймів — 3 199 доларів.

Ціни на стандартну серію R85H:

85 дюймів — 3 999 доларів;

75 дюймів — 2 799 доларів;

65 дюймів — 2 099 доларів;

55 дюймів — 1 599 доларів.

Нагадаємо, Samsung випустила OLED-телевізор S85H 2026, який позиціонується як найдоступніша модель бренду.

Фокус також повідомляв, що LG нещодавно представила новий OLED-телевізор C6 з суттєвими оновленнями характеристик.