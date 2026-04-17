Samsung выпустила новую линейку телевизоров Micro RGB: раскрыты цены всех моделей (видео)

Компания Samsung официально представила телевизоры Micro RGB 2026 года, включая флагманскую серию R95H и стандартную R85H.

Цены на телевизоры Samsung Micro RGB начинаются от 1599 долларов за 55-дюймовый вариант и достигают 29 999 долларов за 115-дюймовую флагманскую модель. Об этом пишет Notebookcheck.

Презентация Samsung Micro RGB 2026 года

Все модели Samsung Micro RGB используют тысячи микроскопических красных, зеленых и синих светодиодов. Эта технология устраняет необходимость в традиционной подсветке и цветном фильтре, минимизируя размывание и обеспечивая точное воспроизведение цветов.

В основе телевизоров Micro RGB лежат новые процессоры Micro RGB AI Engine Pro. Они поддерживают функцию AI Motion Enhancer Pro для повышения резкости быстродвижущихся объектов в спортивных соревнованиях и играх, а также Color Booster Pro для "интеллектуального" насыщения сцен более тусклыми тонами.

Флагманская серия R95H также оснащена технологией Samsung Glare Free, которая использует матовое покрытие для уменьшения бликов и сохранения глубины изображения в ярко освещенных помещениях.

Кроме того, Samsung интегрировала в новые телевизоры функцию Vision AI Companion, которая использует искусственный интеллект для разговорного взаимодействия через Bixby. Пользователи могут спрашивать о контенте, просить советы по ужину или планировать путешествия непосредственно через интерфейс телевизора.

Еще одна новая функция AI Soccer Mode Pro распознает матчи на экране и автоматически усиливает цвета футболок и травы, одновременно улучшая четкость комментариев и шума болельщиков. В то же время AI Sound Controller Pro позволяет зрителям самостоятельно регулировать громкость голосов, музыки и звуковых эффектов, а также давать возможность изолировать или полностью удалять комментарии.

Телевизоры Samsung Micro RGB работают на операционной системе One UI Tizen, которая будет получать обновления в течение семи лет.

Цены на флагманскую серию R95H:

115 дюймов — 29 999 долларов;

85 дюймов — 6 499 долларов;

75 дюймов — 4 499 долларов;

65 дюймов — 3 199 долларов.

Цены на стандартную серию R85H:

85 дюймов — 3 999 долларов;

75 дюймов — 2 799 долларов;

65 дюймов — 2 099 долларов;

55 дюймов — 1 599 долларов.

