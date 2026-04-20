Забудьте о Samsung, LG и Sony: эксперт посоветовал лучший OLED-телевизор 2026 года (фото)

Компания Philips вскоре выпустит новый телевизор Philips OLED951, который может превзойти остальные флагманские модели 2026 года по ряду характеристик.

Хотя в списках лучших OLED-телевизоров традиционно лидируют модели от Samsung, LG и Sony, в этом году Philips OLED951 является уверенным претендентом на первенство. К такому выводу пришел эксперт портала What Hi-Fi? Том Парсонс, которому выпала возможность протестировать новинку.

Дисплей

Philips OLED951 Фото: whathifi.com

Philips OLED951 получил OLED-экран с первоклассным контролем контрастности на уровне пикселей. По словам обозревателя, идеальные черные пиксели рядом с ярко-белыми или цветными создают превосходный контраст, делая изображение целостным и выразительным.

Телевизор также имеет пиковую яркость 4500 нит, что является существенным улучшением по сравнению с прошлогодней моделью, которая и без того была достаточно яркой. Кроме того, Philips OLED951 значительно ярче, чем LG G6, который использует ту же OLED-панель. Это связано с уникальным процессором обработки изображений от Philips.

Отдельно эксперт отметил антибликовое покрытие Philips OLED951. По его словам, дисплеи Samsung невероятно эффективно подавляют блики, однако это достигается с помощью матовой панели, которая делает черные цвета серыми в хорошо освещенной комнате.

Зато новая OLED-панель Meta 4.0 от LG Display подавляет больше бликов, чем предыдущая версия, сохраняя при этом глянцевое покрытие, которое позволяет ей воспроизводить почти идеальные черные цвета даже при сильном окружающем освещении.

Порты и настройки

Philips OLED951 будет иметь четыре разъема HDMI 2.1, способные принимать игровые сигналы до 4K/165 Гц, с VRR и HDR, в том числе в формате Dolby Vision. Несмотря на то, что LG и Samsung годами предлагают OLED-дисплеи с четырьмя разъемами HDMI 2.1, новинка Philips может быть более привлекательным вариантом для геймеров благодаря сочетанию нескольких опций.

Например, Philips OLED951 позволяет настраивать параметры для отдельных игр. Эти настройки можно разработать для улучшения изображения, предоставления специализированной игровой информации и даже для преимущества над онлайн-соперниками.

Функции

Philips уже некоторое время предлагает собственную систему интеллектуальной фоновой подсветки под названием Ambilight. Она использует светодиоды на задней панели телевизора для проецирования цветов с экрана на стену. Теперь освещение комнаты можно легче синхронизировать с тем, что происходит на экране.

Philips OLED951 также станет одним из первый телевизоров, поддерживающих Dolby Vision 2. Фактически, он также будет поддерживать еще более продвинутую Dolby Vision 2 Max, которая добавляет интересную функцию Authentic Motion. Поддержка Dolby Vision 2 и 2 Max будет добавлена через обновление программного обеспечения.

Поскольку Philips OLED951 получил более мощный процессор, это открывает некоторые дополнительные функции обработки изображения с использованием искусственного интеллекта. Это могут быть более яркие детали или лучшее подавление полос.

