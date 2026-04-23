Достойный конкурент Samsung: более дешевый телевизор удивил во время тестирования (фото)

Телевизор Hisense S7 Canvas может конкурировать по ряду параметров с Samsung Frame, но стоит значительно дешевле.

Как Hisense S7 Canvas, так и Samsung Frame имеют матовое антибликовое покрытие и деревянные рамки, что делает их похожими на живописные картины. В то же время телевизор Hisense предлагает более низкую цену и несколько лучших функций, отмечает обозреватель техники Керри Ван в своей статье для ZDNET.

Подключение

Hisense S7 Canvas Фото: zdnet.com

Если Samsung Frame имеет отдельный передатчик One Connect Box, к которому можно подключать игровые консоли, динамики и другие периферийные устройства, то у Hisense S7 Canvas все порты и компоненты обработки встроены в корпус.

На первый взгляд это делает Hisense S7 Canvas более громоздким. Однако некоторые утверждают, что благодаря отсутствию блока One Connect телевизор Hisense выглядит более минималистичным с одним шнуром питания, свисающим снизу.

Программное обеспечение

Пульт Hisense S7 Canvas Фото: zdnet.com

Hisense S7 Canvas работает на основе Google TV. Протестировав различные операционные системы в течение последнего месяца, включая TizenOS от Samsung и WebOS от LG, эксперт пришел к выводу, что Google TV — это лучший вариант для большинства пользователей.

Интерфейс Google TV намного лаконичнее, чем TizenOS. Дополнительным бонусом от Hisense является доступ к высококачественным иллюстрациям без дополнительной платы, чего не предлагает Samsung. Кроме того, Google TV позволяет загружать собственные медиафайлы на телевизор.

Дисплей

Hisense S7 Canvas Фото: zdnet.com

По словам эксперта, телевизор Hisense S7 Canvas не обеспечит такого же уровня яркости и контрастности, как Samsung Frame с его возможностями масштабирования до 4K с помощью ИИ, однако качество изображения вполне удовлетворительно за свою цену.

Важно

Автор отметил, что телевизор является достаточно ярким даже днем. Покрытие Hi-Matte от Hisense рассеивает входящий окружающий свет, предотвращая блики. Однако наиболее полно этот матовый дисплей можно оценить в режиме "Искусство", когда телевизор имитирует картину.

В то же время экран Hisense S7 Canvas имеет несколько типичных недостатков QLED-телевизоров среднего класса. Обозреватель указал на несовершенные черные цвета, различные пятна более темных пикселей, неидеальные углы обзора, а также проблемы с однородностью.

Цена Hisense S7 Canvas в Украине — около 31 000 грн.

