Достойный конкурент Samsung: более дешевый телевизор удивил во время тестирования (фото)
Телевизор Hisense S7 Canvas может конкурировать по ряду параметров с Samsung Frame, но стоит значительно дешевле.
Как Hisense S7 Canvas, так и Samsung Frame имеют матовое антибликовое покрытие и деревянные рамки, что делает их похожими на живописные картины. В то же время телевизор Hisense предлагает более низкую цену и несколько лучших функций, отмечает обозреватель техники Керри Ван в своей статье для ZDNET.
Подключение
Если Samsung Frame имеет отдельный передатчик One Connect Box, к которому можно подключать игровые консоли, динамики и другие периферийные устройства, то у Hisense S7 Canvas все порты и компоненты обработки встроены в корпус.
На первый взгляд это делает Hisense S7 Canvas более громоздким. Однако некоторые утверждают, что благодаря отсутствию блока One Connect телевизор Hisense выглядит более минималистичным с одним шнуром питания, свисающим снизу.
Программное обеспечение
Hisense S7 Canvas работает на основе Google TV. Протестировав различные операционные системы в течение последнего месяца, включая TizenOS от Samsung и WebOS от LG, эксперт пришел к выводу, что Google TV — это лучший вариант для большинства пользователей.
Интерфейс Google TV намного лаконичнее, чем TizenOS. Дополнительным бонусом от Hisense является доступ к высококачественным иллюстрациям без дополнительной платы, чего не предлагает Samsung. Кроме того, Google TV позволяет загружать собственные медиафайлы на телевизор.
Дисплей
По словам эксперта, телевизор Hisense S7 Canvas не обеспечит такого же уровня яркости и контрастности, как Samsung Frame с его возможностями масштабирования до 4K с помощью ИИ, однако качество изображения вполне удовлетворительно за свою цену.Важно
Автор отметил, что телевизор является достаточно ярким даже днем. Покрытие Hi-Matte от Hisense рассеивает входящий окружающий свет, предотвращая блики. Однако наиболее полно этот матовый дисплей можно оценить в режиме "Искусство", когда телевизор имитирует картину.
В то же время экран Hisense S7 Canvas имеет несколько типичных недостатков QLED-телевизоров среднего класса. Обозреватель указал на несовершенные черные цвета, различные пятна более темных пикселей, неидеальные углы обзора, а также проблемы с однородностью.
- Цена Hisense S7 Canvas в Украине — около 31 000 грн.
