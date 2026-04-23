Гідний конкурент Samsung: дешевший телевізор здивував під час тестування (фото)

Телевізор Hisense S7 Canvas може конкурувати за низкою параметрів з Samsung Frame, але коштує значно дешевше.

Як Hisense S7 Canvas, так і Samsung Frame мають матове антиблікове покриття та дерев'яні рамки, що робить їх схожими на живописні картини. Водночас телевізор Hisense пропонує нижчу ціну та кілька кращих функцій, зазначає оглядач техніки Керрі Ван у своїй статті для ZDNET.

Підключення

Hisense S7 Canvas

Якщо Samsung Frame має окремий передавач One Connect Box, до якого можна підключати ігрові консолі, динаміки та інші периферійні пристрої, то у Hisense S7 Canvas всі порти та компоненти обробки вбудовані в корпус.

На перший погляд це робить Hisense S7 Canvas більш громіздким. Однак дехто стверджує, що завдяки відсутності блоку One Connect телевізор Hisense виглядає більш мінімалістичним з одним шнуром живлення, що звисає знизу.

Відео дня

Програмне забезпечення

Пульт Hisense S7 Canvas

Hisense S7 Canvas працює на основі Google TV. Протестувавши різні операційні системи протягом останнього місяця, включаючи TizenOS від Samsung та WebOS від LG, експерт дійшов висновку, що Google TV — це найкращий варіант для більшості користувачів.

Інтерфейс Google TV є набагато лаконічнішим, ніж TizenOS. Додатковим бонусом від Hisense є доступ до високоякісних ілюстрацій без додаткової плати, чого не пропонує Samsung. Окрім того, Google TV дозволяє завантажувати власні медіафайли на телевізор.

Дисплей

Hisense S7 Canvas

За словами експерта, телевізор Hisense S7 Canvas не забезпечить такого ж рівня яскравості та контрастності, як Samsung Frame з його можливостями масштабування до 4K за допомогою ШІ, однак якість зображення цілком задовільно за свою ціну.

Важливо

Samsung випустила нову лінійку телевізорів Micro RGB: розкрито ціни всіх моделей (відео)

Автор відзначив, що телевізор є достатньо яскравим навіть удень. Покриття Hi-Matte від Hisense розсіює вхідне навколишнє світло, запобігаючи блікам. Однак найповніше цей матовий дисплей можна оцінити в режимі "Мистецтво", коли телевізор імітує картину.

Водночас екран Hisense S7 Canvas має кілька типових недоліків QLED-телевізорів середнього класу. Оглядач вказав на недосконалі чорні кольори, різні плями темніших пікселів, неідеальні кути огляду, а також проблеми з однорідністю.

Ціна Hisense S7 Canvas в Україні — близько 31 000 грн.

Нагадаємо, Hisense випустила телевізор U7SG з панелями Mini LED, покриттям антивідблиску та піковою яскравістю 3000 ніт.

Фокус також повідомляв, що Samsung випустила базову модель OLED-телевізора S85H 2026, яка позиціонується як найдоступніший телевізор бренду.