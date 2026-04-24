Доступний телевізор TCL QD-Mini LED вже близько: розкрито ціни та характеристики (фото)

Компанія TCL анонсувала запуск свого нового телевізора A400 Pro NXTVISION з матовим екраном, який може скласти конкуренцію Samsung The Frame.

TCL A400 Pro NXTVISION незабаром вийде на європейський ринок у чотирьох розмірах. Деталі про новий телевізор розкрив портал PC Guide.

Якість зображення та звук TCL A400 Pro

TCL A400 Pro NXTVISION Фото: TCL

В основі TCL A400 Pro NXTVISION лежить флагманська технологія QD-Mini LED, яка розв’язує поширену проблему телевізорів, що імітують картини. Багато конкурентів покладаються на базове підсвічування країв, тоді як новинка TCL забезпечує глибшу контрастність та точніше відтворення кольорів завдяки підсвічуванню Mini LED із 448 зонами затемнення.

Матова панель HVA не лише відтворює текстуру обрамлених творів мистецтва, але й зменшує відблиски під час перегляду контенту. Протягом дня вбудований датчик яскравості автоматично налаштовує екран для комфорту очей.

Телевізор працює на процесорі TSR AiPQ, який у поєднанні з підтримкою частоти оновлення 4K 144 Гц та прискоренням до 288 Гц, що забезпечує плавне та точне зображення. Вбудована аудіосистема ONKYO 2.0 Hi-Fi з підтримкою Dolby Atmos та DTS також усуває потребу у зовнішніх джерелах звуку.

Дизайн та інтерфейс TCL A400 Pro

TCL A400 Pro NXTVISION Фото: TCL

Світла рамка під горіхове дерево та матова панель HVA дозволяють TCL A400 Pro органічно інтегруватись в інтер’єр. Режим "Художня галерея" перетворює екран на цифрове полотно з відомими творами мистецтва та візуальними ефектами, створеними штучним інтелектом.

TCL A400 Pro можна як повістити на стіну, так і розмістити на спеціальній підставці. Цільний дизайн усуває потребу в зовнішніх з'єднувальних коробках та додатковій проводці.

Телевізор працює на операційні системі Google TV. Цей інтерфейс обіцяє швидкий доступ до потокових сервісів, персоналізовані рекомендації та голосове керування.

Ціна TCL A400 Pro

TCL A400 Pro буде доступний у Європі у чотирьох розмірах екрана: 43, 55, 65 та 75 дюймів. Наразі компанія TCL підтвердила ціни на телевізор у Великій Британії:

43 дюйми — £599 (приблизно 35 500 грн);

55 дюймів — £899 (приблизно 53 276 грн);

65 дюймів — £1 099 (приблизно 65 100 грн);

75 дюймів — £1 399 (приблизно 82 900 грн).

