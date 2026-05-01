Samsung випустила новий QLED-телевізор The Frame (2026): скільки він коштує (фото)

Компанія Samsung представила найновіший флагманський телевізор The Frame (2026). Особливістю моделей The Frame є матовий дисплей та дерев’яна рамка, що в сукупності дозволяє імітувати живописні картини.

Новий Samsung The Frame отримав багато покращень порівняно з попередником. Характеристики та ціни телевізора розкрив портал SamMobile.

Дисплей

Samsung The Frame (2026) вийшов у чотирьох розмірах: 55 дюймів, 65 дюймів, 75 дюймів та 85 дюймів. Усі моделі оснащені РК-панеллю VA з шаром квантових точок (QLED), роздільною здатністю 3840 x 2160 пікселів та частотою оновлення 144 Гц з підтримкою AMD FreeSync Premium.

Фото: Samsung

Екран The Frame може похвалитися матовим покриттям, що запобігає відблискам, підтримкою HDR та HDR10+, а також функцією масштабування до 4K на основі штучного інтелекту. Телевізор має сертифікат Pantone Validated ArtfulColor.

Звук

Samsung The Frame (2026) отримав два динаміки в стереоканалі із загальною потужністю 20 Вт. Він підтримує Dolby Atmos, а також такі технології, як Adaptive Sound Pro, Active Voice Amplifier Pro, 360 Audio, AI Sound Controller, Q-Symphony та OTS Lite.

Підключення

Для бездротового підключення новинка Samsung оснащена тридіапазонним (2,4 ГГц, 5 ГГц та 6 ГГц) Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3.

Для дротового підключення є чотири порти HDMI 2.1 з підтримкою 4K на частоті 144 Гц, один оптичний аудіовихід, два порти USB Type-A та один LAN-порт.

В комплект входить пульт дистанційного керування SolarCell, оснащений сонячною панеллю для підзарядки. Його також можна заряджати за допомогою порту USB Type-C.

Продуктивність та ОС

The Frame (2026) отримав процесор NQ4 AI Gen2 та операційну систему Tizen Smart TV. Samsung обіцяє сім років оновлення ПЗ. Телевізор пропонує голосового помічника Samsung Bixby, а технологія Vision AI надає йому безліч функцій на базі ШІ.

Користувачам також доступний Art Store з відомими роботами художників з усього світу, Samsung TV Plus, Samsung Health та багато інших популярних програм одразу після встановлення.

Офіційні стартові ціни Samsung The Frame (2026):

55 дюймів — 1,199.99 доларів;

65 дюймів — 1,499.99 доларів;

75 дюймів — 1999,99 доларів;

85-дюймовий — 2,999.99 доларів.

