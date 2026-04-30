Який телевізор обрати у 2026 році: експерт порівняв найкращі моделі OLED та SQD (фото)

Новітні телевізори LG C6 та TCL QM8L пропонують преміальну продуктивність, однак використовують різні технології дисплея та трохи різняться в ціні.

Хоча телевізор TCL QM8L дешевший, він яскравіший та барвистіший, ніж LG C5. Своєю чергою OLED-дисплей LG C6 пропонує більш точне зображення, ніж його конкурент SQD від TCL. Детальніше ці два телевізори порівняв експерт порталу Tom's Guide Майкл Дежарден.

Дизайн

LG C6 може похвалитися надзвичайно тонким OLED-дисплеєм. Його клиноподібна підставка кріпиться до шасі телевізора, а форма підставки дозволяє екрану розташовуватися відносно близько до поверхні. Порівняно з LG C6, дисплей TCL QM8L більше схожий на важку, товсту плиту.

Задня панель LG C6 Фото: tomsguide.com

Флагман LG постачається з найновішою версією пульта дистанційного керування Magic Remote, який можна використовувати для керування екраном кнопкою миші та клацання пальцем. Пульт також оснащений напрямною панеллю та колесом прокручування.

QM8L постачається з тонким стандартним пультом дистанційного керування з розумним набором кнопок на передній панелі. Експерт зауважив, що віддає перевагу підсвіченим кнопкам QM8L, ніж кнопкам керування рухом C6, однак це лише особисті вподобання.

Задня панель TCL QM8L Фото: tomsguide.com

У підсумку Дежарден зазначив, що обидва телевізори мають продуманий дизайн, проте LG C6 виглядає трохи краще.

Якість зображення

Хоча LG C6 пропонує трохи яскравіші світлі ділянки під час перегляду SDR-контенту, він далеко не такий яскравий, як TCL QM8L. Під час перегляду звичайного повсякденного контенту середня яскравість зображення QM8L була набагато вищою, ніж у C6. Під час перегляду HDR-контенту QM8L також забезпечує відмінну яскравість.

Дисплей TCL QM8L Фото: tomsguide.com

За словами експерта, переваги, пов'язані з додатковою яскравістю, поширюються на кольорову передачу QM8L. Технологія SQD від TCL дозволяє охоплювати колосальні 90% колірного простору BT.2020. Завдяки цьому TCL QM8L пропонує більш насичений колір, ніж LG C6.

Попри чудову яскравість TCL QM8L, автор також наводить аргумент на користь того, що LG C6 є телевізором з кращою продуктивністю.

Дисплей LG C6 Фото: tomsguide.com

Його OLED-дисплей забезпечує ідеальні рівні чорного та затемнення на рівні пікселів. Крім того, тести на похибку кольору Delta-E показали, що LG C6 набагато точніший, ніж його конкурент.

Інтерфейс та функції

LG C6 постачається з найновішою версією WebOS, яка цього року отримала деякі нові функції на основі штучного інтелекту. На думку експерта, цей інтерфейс дещо захаращений, а навігація іноді уповільнюється.

Інтерфейс LG C6 Фото: tomsguide.com

TCL QM8L працює на базі Google TV. Дежарден зізнався, що йому більше подобається ця операційна система, зокрема завдяки простішому у навігації інтерфейсу. Водночас для геймерів він радить LG C6.

Інтерфейс TCL QM8L Фото: tomsguide.com

Обидва телевізори пропонують повний набір входів, сумісних з HDMI 2.1 та підтримують ігри у форматі 4K з частотою оновлення 120 Гц. При цьому LG C6 пропонує спеціальне ігрове меню, яке містить усі найважливіші налаштування в одному місці та автоматично з’являється під час доступу до основного меню налаштувань під час гри.

Доступний телевізор TCL QD-Mini LED вже близько: розкрито ціни та характеристики (фото)

Варто враховувати, що LG C6 не підтримує ATSC 3.0, на відміну від TCL QM8L. Ця функція дозволяє транслювати ефірні трансляції з рідною роздільною здатністю 4K через антену, тож буде перевагою для тих, хто все ще дивиться телебачення через антену.

Обидві моделі підтримують Dolby Vision, але QM8L також пропонує безкоштовну версію Dolby Vision, HDR10+

LG C6 проти TCL QM8L: висновки

Тести показали, що LG C6 є кращим вибором для цінителів точного зображення та геймерів. Водночас він менш яскравий та дорожчий, ніж TCL QM8L.

Своєю чергою TCL QM8L більше підійде для тих, хто багато дивиться телевізор протягом дня, або для тих, хто просто хоче яскраве, насичене зображення. Окрім того, він має майже такий самий набір ігрових функцій, що й LG C6.

Нагадаємо, раніше експерти порівняли преміальні OLED-телевізори 2026 року LG G6 та Samsung S95H.

Фокус також повідомляв, що новий телевізор Hisense може конкурувати з Samsung Frame, але коштує дешевше.