Найкращі OLED-телевізори 2026 року: експерт порівняв флагмани LG та Samsung (фото)

У 2026 році вийшли преміальні OLED-телевізори LG G6 та Samsung S95H. Вони пропонують високу якість зображення, проте мають дещо різні пріоритети.

LG G6 та Samsung S95H отримали безліч оновлень апаратного та програмного забезпечення, порівняно зі своїми попередниками. Можливості цих двох телевізорів порівняв експерт порталу ZDNET Тейлор Клемонс.

Кому більше підійде LG G6

LG G6 Фото: zdnet.com

На думку експерта, LG G6 — це більш стильний OLED-телевізор, який виглядає так само добре, як і функціонує. Ультратонкий дизайн дозволяє повісити телевізор врівень із стіною, матовий дисплей зменшує відблиски, а оновлена тандемна OLED-панель підвищує яскравість без втрати точності кольору чи деталізації.

LG G6 є ідеальним телевізором для тих, хто полюбляє дивитися прямі трансляції спортивних змагань. Режим "Динамічний спорт" активує бічну панель для перегляду статистики команд, результатів та розкладу ігор, щоб можна було відстежувати кілька команд та ігор одночасно.

Відео дня

Окрім того, LG G6 сподобається прихильникам функцій штучного інтелекту (ШІ). Платформа WebOS оснащена ШІ-помічником для персоналізованого пошуку та рекомендацій. Телевізор також підтримує Google Gemini та Microsoft Copilot, що дозволяє легко інтегрувати його в існуючу мережу розумного дому без втрати ваших налаштувань та параметрів.

Стартова ціна LG G6 — від 2499 доларів за 55-дюймову модель.

Кому краще купити Samsung S95H

Samsung S95H Фото: zdnet.com

Говорячи про переваги Samsung S95H, експерт насамперед відзначив краще звучання. Телевізор підтримує віртуальний об’ємний звук Dolby Atmos та технологію Samsung Object Tracking Sound+, яка додає звукових просторових ефектів. Є спеціальний звуковий режим Active Voice Amplifier, який підсилює діалоги. Функція Q-Symphony також дозволяє синхронізувати динаміки телевізора із саундбаром Samsung.

Важливо

Телевізор флагманського рівня з доступною ціною: яка модель LG варта уваги у 2026 році (фото)

Samsung S95H чудово підходить для ігор на консолях та ПК завдяки підтримці VRR через Nvidia G-Sync та AMD FreeSync Premium Pro, що підвищує частоту оновлення до 165 Гц, а також підтримці хмарних ігор через Xbox Game Pass та Amazon Luna. Спеціальний ігровий режим зображення включає автоматичну низьку затримку та тонове відображення HDR.

Третім плюсом Samsung S95H автор вважає наявність пульта дистанційного керування на сонячній енергії, який дозволяє зменшити залежність від одноразових батарейок, що не підлягають переробці. Мініатюрна сонячна панель на задній панелі пульта заряджає акумулятор, використовуючи навколишнє світло у кімнаті.

Стартова ціна Samsung S95H — від 2500 доларів за 55-дюймову модель.

Вибір експерта

Хоча обидва OLED-телевізори претендують на звання найкращих у 2026 році, Клемонс віддає перевагу Samsung S95H. Експерт пояснив, що йому подобається звук, пульт на сонячній енергії та обмежена інтеграція штучного інтелекту. Натомість LG G6 буде чудовим вибором для тих, хто більше цінує дизайн на ШІ-функції.

Нагадаємо, експерт порівняв OLED-телевізор LG G6 з його попередником LG G5, випущеним у 2025 році.

Фокус також повідомляв, що компанія TCL анонсувала запуск телевізора A400 Pro NXTVISION з матовим екраном.