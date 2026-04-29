Лучшие OLED-телевизоры 2026 года: эксперт сравнил флагманы LG и Samsung (фото)

В 2026 году вышли премиальные OLED-телевизоры LG G6 и Samsung S95H. Они предлагают высокое качество изображения, однако имеют несколько разные приоритеты.

LG G6 и Samsung S95H получили множество обновлений аппаратного и программного обеспечения, по сравнению со своими предшественниками. Возможности этих двух телевизоров сравнил эксперт портала ZDNET Тейлор Клемонс.

Кому больше подойдет LG G6

LG G6 Фото: zdnet.com

По мнению эксперта, LG G6 — это более стильный OLED-телевизор, который выглядит так же хорошо, как и функционирует. Ультратонкий дизайн позволяет повесить телевизор вровень со стеной, матовый дисплей уменьшает блики, а обновленная тандемная OLED-панель повышает яркость без потери точности цвета или детализации.

LG G6 является идеальным телевизором для тех, кто любит смотреть прямые трансляции спортивных соревнований. Режим "Динамический спорт" активирует боковую панель для просмотра статистики команд, результатов и расписания игр, чтобы можно было отслеживать несколько команд и игр одновременно.

Відео дня

Кроме того, LG G6 понравится сторонникам функций искусственного интеллекта (ИИ). Платформа WebOS оснащена ИИ-помощником для персонализированного поиска и рекомендаций. Телевизор также поддерживает Google Gemini и Microsoft Copilot, что позволяет легко интегрировать его в существующую сеть умного дома без потери ваших настроек и параметров.

Стартовая цена LG G6 — от 2499 долларов за 55-дюймовую модель.

Кому лучше купить Samsung S95H

Samsung S95H Фото: zdnet.com

Говоря о преимуществах Samsung S95H, эксперт прежде всего отметил лучшее звучание. Телевизор поддерживает виртуальный объемный звук Dolby Atmos и технологию Samsung Object Tracking Sound+, которая добавляет звуковых пространственных эффектов. Есть специальный звуковой режим Active Voice Amplifier, который усиливает диалоги. Функция Q-Symphony также позволяет синхронизировать динамики телевизора с саундбаром Samsung.

Важно

Телевизор флагманского уровня с доступной ценой: какая модель LG достойна внимания в 2026 году (фото)

Samsung S95H отлично подходит для игр на консолях и ПК благодаря поддержке VRR через Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro, что повышает частоту обновления до 165 Гц, а также поддержке облачных игр через Xbox Game Pass и Amazon Luna. Специальный игровой режим изображения включает автоматическую низкую задержку и тоновое отображение HDR.

Третьим плюсом Samsung S95H автор считает наличие пульта дистанционного управления на солнечной энергии, который позволяет уменьшить зависимость от одноразовых батареек, не подлежащих переработке. Миниатюрная солнечная панель на задней панели пульта заряжает аккумулятор, используя окружающий свет в комнате.

Стартовая цена Samsung S95H — от 2500 долларов за 55-дюймовую модель.

Выбор эксперта

Хотя оба OLED-телевизора претендуют на звание лучших в 2026 году, Клемонс предпочитает Samsung S95H. Эксперт объяснил, что ему нравится звук, пульт на солнечной энергии и ограниченная интеграция искусственного интеллекта. Зато LG G6 будет отличным выбором для тех, кто больше ценит дизайн на ИИ-функции.

Напомним, эксперт сравнил OLED-телевизор LG G6 с его предшественником LG G5, выпущенным в 2025 году.

Фокус также сообщал, что компания TCL анонсировала запуск телевизора A400 Pro NXTVISION с матовым экраном.