Какой OLED-телевизор лучше купить: названа более доступная альтернатива LG C6 (фото)
Компания LG сегодня предлагает одни из лучших OLED-телевизоров. Недавно бренд выпустил новую модель LG C6, однако LG C5 2025 года все еще заслуживает внимания и стоит дешевле.
Тестировщик техники Тейлор Клемонс сравнил телевизоры LG C5 и LG C6, выделив их ключевые отличия. О том, какой OLED-телевизор станет более выгодной покупкой в 2026 году, он рассказал в своем обзоре для ZDNET.
Преимущества телевизора LG C5
Эксперт советует обратить внимание на LG C5 тем, кто ищет высококачественный OLED-телевизор для просмотра контента на стримингах и игр. LG предлагает большой выбор размеров экрана и базовую частоту обновления 120 Гц, что обеспечивает плавную картинку.
Благодаря поддержке Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium можно увеличить частоту обновления до 144 Гц, чтобы устранить размытие движения. Также есть поддержка Dolby Vision HDR и Dolby Atmos для улучшенного качества изображения и виртуального объемного звука.
Обновление прошивки позволит LG C5 поддерживать функцию LG AI Concierge. В то же время пользователи, которые не являются сторонниками искусственного интеллекта, могут легко отключить эти функции.
В конце концов основное преимущество прошлогоднего флагмана LG — это более низкая цена. Поскольку LG C5 вышел в январе 2025 года, он значительно подешевел по сравнению со своей стартовой стоимостью.
- Цена LG C5 в Украине — от 41 000 до 78 000 грн.
Преимущества телевизора LG C6
Ключевым обновлением LG C6, по сравнению с LG C5, стал новый процессор Alpha 11 Gen 3. Он обеспечивает лучшую энергоэффективность, более быстрое и точное воспроизведение изображения и звука, а также поддержку нового помощника с ИИ и функций настройки.Важно
Эксперт рекомендует телевизор LG C6 для поклонников интегрированного искусственного интеллекта. Все телевизоры LG 2026 года будут иметь встроенный консьерж на базе ИИ, который предоставляет персонализированные параметры поиска и рекомендации по медиа. Кроме того, LG C6 поддерживает Microsoft Copilot и Google Gemini.
Новейший процессор Alpha 11 не только делает LG C6 мощнее, но и ускоряет его работу. Поддержка технологий VRR, таких как Nvidia G-Sync и AMD FreeSync, позволяет увеличить частоту обновления до 165 Гц.
- Стартовая цена LG C6 — примерно от 61 600 до 233 500 грн.
Выводы
Хотя LG C6 предлагает отличные функции и качество изображения, Клемонс считает LG C5 более разумным выбором в 2026 году. Основными преимуществами прошлогоднего премиального OLED-телевизора являются менее навязчивые функции искусственного интеллекта и значительно более низкая цена.
