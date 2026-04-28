Який OLED-телевізор краще купити: названо більш доступну альтернативу LG C6 (фото)

Компанія LG сьогодні пропонує одні з найкращих OLED-телевізорів. Нещодавно бренд випустив нову модель LG C6, однак LG C5 2025 року все ще заслуговує уваги та коштує дешевше.

Тестувальник техніки Тейлор Клемонс порівняв телевізори LG C5 та LG C6, виділивши їхні ключові відмінності. Про те, який OLED-телевізор стане вигіднішою покупкою у 2026 році, він розповів у своєму огляді для ZDNET.

Переваги телевізора LG C5

LG C5 Фото: Future

Експерт радить звернути увагу на LG C5 тим, хто шукає високоякісний OLED-телевізор для перегляду контенту на стрімінгах та ігор. LG пропонує великий вибір розмірів екрану та базову частоту оновлення 120 Гц, що забезпечує плавну картинку.

Завдяки підтримці Nvidia G-Sync та AMD FreeSync Premium можна збільшити частоту оновлення до 144 Гц, щоб усунути розмиття руху. Також є підтримка Dolby Vision HDR та Dolby Atmos для покращеної якості зображення та віртуального об'ємного звуку.

Відео дня

Оновлення прошивки дозволить LG C5 підтримувати функцію LG AI Concierge. Водночас користувачі, які не є прихильниками штучного інтелекту, можуть легко вимкнути ці функції.

Зрештою основна перевага торішнього флагмана LG — це нижча ціна. Оскільки LG C5 вийшов у січні 2025 року, він значно подешевшав, порівняно зі своєю стартовою вартістю.

Ціна LG C5 в Україні — від 41 000 до 78 000 грн.

Переваги телевізора LG C6

LG C6 Фото: zdnet.com

Ключовим оновленням LG C6, порівняно з LG C5, став новий процесор Alpha 11 Gen 3. Він забезпечує кращу енергоефективність, швидше та точніше відтворення зображення та звуку, а також підтримку нового помічника зі ШІ та функцій налаштування.

Важливо

Гідний конкурент Samsung: дешевший телевізор здивував під час тестування (фото)

Експерт рекомендує телевізор LG C6 для шанувальників інтегрованого штучного інтелекту. Усі телевізори LG 2026 року матимуть вбудований консьєрж на базі ШІ, який надає персоналізовані параметри пошуку та рекомендації щодо медіа. Окрім того, LG C6 підтримує Microsoft Copilot та Google Gemini.

Новіший процесор Alpha 11 не лише робить LG C6 потужнішим, але й пришвидшує його роботу. Підтримка технологій VRR, таких як Nvidia G-Sync та AMD FreeSync, дає змогу збільшити частоту оновлення до 165 Гц.

Стартова ціна LG C6 — приблизно від 61 600 до 233 500 грн.

Висновки

Хоча LG C6 пропонує чудові функції та якість зображення, Клемонс вважає LG C5 розумнішим вибором у 2026 році. Основними перевагами торішнього преміального OLED-телевізора є менш нав'язливі функції штучного інтелекту та значно нижча ціна.

Нагадаємо, компанія TCL анонсувала запуск доступного телевізора A400 Pro NXTVISION з матовим екраном.

Фокус також повідомляв, що торішній OLED-телевізор Samsung S90F все ще пропонує відмінну якість зображення.