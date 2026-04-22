Дешевший OLED-телевізор, який не розчарує: експерти порадили чудову модель Samsung (фото)

Торішній OLED-телевізор Samsung S90F пропонує відмінну якість зображення з глибокою контрастністю, однак коштує дешевше за найновіші флагманські моделі компанії.

З урахуванням вартості 65-дюймовий Samsung S90F є найпривабливішим телевізором у лінійці телевізорів Samsung 2025 року. До такого висновку дійшли експерти порталу TechRadar.

Samsung S90F отримав низку покращень, порівняно зі своїм попередником Samsung S90D. Однак варто враховувати, що експерти протестували лише 65-дюймову версію. В інших розмірах замість панелі QD-OLED можна отримати W-OLED з іншою продуктивністю.

Харахтеристики Samsung S90F:

тип екрана — QD-OLED;

частота оновлення — 144 Гц;

підтримка HDR — HDR10+, HDR10, HLG;

підтримка аудіо — Dolby Atmos, Eclipsa Audio;

операційна система — Tizen 9.0;

порти HDMI — 4 порти HDMI 2.1;

вбудований тюнер — ATSC 1.0.

процесор — Samsung NQ4 AI Gen3.

Якість зображення Samsung S90F

Samsung S90F Фото: TechRadar

Samsung S90F пропонує технологію Samsung QD-OLED за значно менші гроші, ніж флагманські моделі бренду. Ця технологія забезпечує червоний, зелений та синій кольори без додаткового білого елемента, притаманного звичайним OLED-екранам. При цьому QD-OLED може зрівнятися з OLED-дисплеями, коли йдеться про яскравість, сумісну з широким динамічним діапазоном, для відео та ігрового контенту.

Під час тестів Samsung S90F продемонстрував пікову яскравість 1500 ніт, майже на 50% перевершивши модель 2024 року. Експерти відзначили відмінну контрастність та чудове керування освітленням.

У виданні наголосили, що на відміну від більшості РК-екранів і навіть деяких OLED-моделей, Samsung S90F не втрачає контрастності та не змінює колірні тони навіть під дуже широким кутом. Це робить його чудовим варіантом для великих компаній або кімнат з незручним плануванням.

Ще однією перевагою Samsung S90F стала удосконалена передача кольорів. Автори огляду зауважили, що покращення особливо помітні у режимі "Стандартний". Режими "Фільм" та "Режим кінорежисера" також виглядають насиченішими та теплішими.

Звук

Хоча Samsung S90F не може похвалитися флагманським звуком, він набагато кращий і гучніший, ніж можна було б очікувати від такого тонкого телевізора.

Завдяки системі відстеження звуку об'єктів (OTS) елементи звукової доріжки лунають не лише з екрана загалом, а й з правильної частини екрана. Система також вміє налаштовувати навколишні звуки та музику таким чином, щоб вони виглядали так, ніби вони знаходяться десь за межами екранної дії.

При цьому OTS S90F не така точна з позиціонуванням звукових ефектів, як телевізори Samsung вищого класу. Вона має лише 2.1-канальну систему динаміків.

Дизайн Samsung S90F

Екран Samsung S90F на зовнішніх краях неймовірно тонкий. Разом з вузькими рамками це надає телевізору футуристичного вигляду. Однак він не такий плаский, як здається на перший погляд. На задній панелі є набагато товща секція, де розташовані динаміки, роз'єми та електроніка.

Задня панель Samsung S90F Фото: TechRadar

В комплекті до Samsung S90F йде підставка з унікальною конструкцією. Пара ніжок вставляється в корпус телевізора без гвинтів, а металева пластина вставляється в ніжки, створюючи щось на зразок центральної опори. Це дозволяє розмістити телевізор практично на будь-якій вузькій поверхні. При бажанні його також можна повісити на стіну.

Підставка Samsung S90F Фото: TechRadar

Інтерфейс Samsung S90F

Операційна система Tizen 9.0 пропонує всі основні стрімінгові платформи, що використовуються у всьому світі, а також багато інших маловідомих. За словами експертів, розробники вирішили більшість проблем із навігацією, тож тепер інтерфейс досить легко налаштувати та адаптувати до своїх особистих уподобань.

Цікавим доповненням до системи меню Samsung 2025 року стала опція швидкого доступу на основі штучного інтелекту, яка спрощує доступ до покращень зображення та звуку Samsung на основі ШІ, а також робить користувачів більш обізнаними про існування ШІ-функцій.

В комплекті є два пульти дистанційного управління. Один з них має громіздкий "стандартний" вигляд з безліччю кнопок. Другий пульт – це більш витончений смарт-пристрій з меншою кількістю кнопок.

Ігри на Samsung S90F

Samsung S90F Фото: TechRadar

Samsung S90F отримав чудовий ігровий дисплей. Його порти HDMI можуть приймати повносмуговий ігровий сигнал, що дозволяє одночасно підключити чотири консолі та ПК з підтримкою роздільної здатності 4K 120 Гц.

Усі чотири HDMI підтримують змінну частоту оновлення, зокрема у форматі AMD Freesync Premium Pro та Nvidia G-Sync. Також є автоматичне перемикання в режим низької затримки та можливість викликати спеціальне меню ігрової панелі замість звичайних меню телевізора.

Головний екран Tizen OS містить спеціальну сторінку Game Hub, де зібрані всі ігрові джерела, від підключених консолей до ігрових потокових сервісів.

Підсумки

Samsung S90F є ідеальним вибором для тих, хто шукає преміальну якість зображення, однак не готовий платити за флагманські моделі. Телевізор обіцяє яскраву картинку, зручний інтерфейс та чудові ігрові функції.

Водночас варто враховувати, що Samsung S90F не підтримує Dolby Vision. Він також не має антиблікового покриття, а технологія QD-OLED може втрачати рівень чорного кольору під впливом сильного прямого світла.

Ціна 65-дюймового Samsung S90F в Україні — від 61 919 до 124 998 грн.

