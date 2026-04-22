Более дешевый OLED-телевизор, который не разочарует: эксперты посоветовали отличную модель Samsung (фото)

Прошлогодний OLED-телевизор Samsung S90F предлагает отличное качество изображения с глубокой контрастностью, однако стоит дешевле самых новых флагманских моделей компании.

С учетом стоимости 65-дюймовый Samsung S90F является самым привлекательным телевизором в линейке телевизоров Samsung 2025 года. К такому выводу пришли эксперты портала TechRadar.

Samsung S90F получил ряд улучшений по сравнению со своим предшественником Samsung S90D. Однако стоит учитывать, что эксперты протестировали только 65-дюймовую версию. В других размерах вместо панели QD-OLED можно получить W-OLED с другой производительностью.

Харахтеристики Samsung S90F:

тип экрана — QD-OLED;

частота обновления — 144 Гц;

поддержка HDR — HDR10+, HDR10, HLG;

поддержка аудио — Dolby Atmos, Eclipsa Audio;

операционная система — Tizen 9.0;

порты HDMI — 4 порта HDMI 2.1;

встроенный тюнер — ATSC 1.0.

процессор — Samsung NQ4 AI Gen3.

Качество изображения Samsung S90F

Samsung S90F предлагает технологию Samsung QD-OLED за значительно меньшие деньги, чем флагманские модели бренда. Эта технология обеспечивает красный, зеленый и синий цвета без дополнительного белого элемента, присущего обычным OLED-экранам. При этом QD-OLED может сравниться с OLED-дисплеями, когда речь идет о яркости, совместимой с широким динамическим диапазоном, для видео и игрового контента.

Во время тестов Samsung S90F продемонстрировал пиковую яркость 1500 нит, почти на 50% превзойдя модель 2024 года. Эксперты отметили отличную контрастность и превосходное управление освещением.

В издании отметили, что в отличие от большинства ЖК-экранов и даже некоторых OLED-моделей, Samsung S90F не теряет контрастности и не меняет цветовые тона даже под очень широким углом. Это делает его отличным вариантом для больших компаний или комнат с неудобной планировкой.

Еще одним преимуществом Samsung S90F стала усовершенствованная передача цветов. Авторы обзора заметили, что улучшения особенно заметны в режиме "Стандартный". Режимы "Фильм" и "Режим кинорежиссера" также выглядят насыщеннее и теплее.

Звук

Хотя Samsung S90F не может похвастаться флагманским звуком, он намного лучше и громче, чем можно было бы ожидать от такого тонкого телевизора.

Благодаря системе отслеживания звука объектов (OTS) элементы звуковой дорожки звучат не только с экрана в целом, но и с правильной части экрана. Система также умеет настраивать окружающие звуки и музыку таким образом, чтобы они выглядели так, будто они находятся где-то за пределами экранного действия.

При этом OTS S90F не так точна с позиционированием звуковых эффектов, как телевизоры Samsung высшего класса. Она имеет лишь 2.1-канальную систему динамиков.

Дизайн Samsung S90F

Экран Samsung S90F на внешних краях невероятно тонкий. Вместе с узкими рамками это придает телевизору футуристический вид. Однако он не такой плоский, как кажется на первый взгляд. На задней панели есть гораздо более толстая секция, где расположены динамики, разъемы и электроника.

В комплекте к Samsung S90F идет подставка с уникальной конструкцией. Пара ножек вставляется в корпус телевизора без винтов, а металлическая пластина вставляется в ножки, создавая нечто вроде центральной опоры. Это позволяет разместить телевизор практически на любой узкой поверхности. При желании его также можно повесить на стену.

Интерфейс Samsung S90F

Операционная система Tizen 9.0 предлагает все основные стриминговые платформы, используемые во всем мире, а также много других малоизвестных. По словам экспертов, разработчики решили большинство проблем с навигацией, и теперь интерфейс достаточно легко настроить и адаптировать к своим личным предпочтениям.

Интересным дополнением к системе меню Samsung 2025 года стала опция быстрого доступа на основе искусственного интеллекта, которая упрощает доступ к улучшениям изображения и звука Samsung на основе ИИ, а также делает пользователей более осведомленными о существовании ИИ-функций.

В комплекте есть два пульта дистанционного управления. Один из них имеет громоздкий "стандартный" вид с множеством кнопок. Второй пульт — это более изящное смарт-устройство с меньшим количеством кнопок.

Игры на Samsung S90F

Samsung S90F получил превосходный игровой дисплей. Его порты HDMI могут принимать полнополосный игровой сигнал, что позволяет одновременно подключить четыре консоли и ПК с поддержкой разрешения 4K 120 Гц.

Все четыре HDMI поддерживают переменную частоту обновления, в том числе в формате AMD Freesync Premium Pro и Nvidia G-Sync. Также есть автоматическое переключение в режим низкой задержки и возможность вызвать специальное меню игровой панели вместо обычных меню телевизора.

Главный экран Tizen OS содержит специальную страницу Game Hub, где собраны все игровые источники, от подключенных консолей до игровых потоковых сервисов.

Итоги

Samsung S90F является идеальным выбором для тех, кто ищет премиальное качество изображения, однако не готов платить за флагманские модели. Телевизор обещает яркую картинку, удобный интерфейс и отличные игровые функции.

В то же время стоит учитывать, что Samsung S90F не поддерживает Dolby Vision. Он также не имеет антибликового покрытия, а технология QD-OLED может терять уровень черного цвета под воздействием сильного прямого света.

Цена 65-дюймового Samsung S90F в Украине — от 61 919 до 124 998 грн.

