Телевизор флагманского уровня с доступной ценой: какая модель LG достойна внимания в 2026 году (фото)

OLED-телевизоры LG C серии пользуются большой популярностью благодаря своей производительности, а также соотношению цены и качества. Самая новая модель LG C6 не стала исключением.

Хотя LG C6 считается премиальным телевизором, он намного дешевле большинства флагманских моделей 2026 года. Результатами тестирования 65-дюймового LG C6 поделился эксперт портала TechRadar.

Дисплей LG C6

LG C6 Фото: TechRadar

По словам эксперта, LG C6 получил ряд улучшений по сравнению со своим предшественником LG C5. Однако стоит учитывать, что 65-дюймовая модель использует те же панели WOLED EX, тогда как 77- и 83-дюймовые модели теперь используют панель Primary Tandem RGB 2.0 OLED.

Доступный телевизор TCL QD-Mini LED уже близко: раскрыты цены и характеристики (фото)

В ходе тестов 65-дюймовый LG C6 достиг пиковой яркости HDR 1438 нит (окно 10%) в режиме Filmmaker, что имеет большое значение в сценах с высокой контрастностью. Также заметно повысилась яркость в полноэкранном режиме, достигнув 245 нит. Это на 50 нит больше, чем у LG C5.

Кроме того, автор отметил улучшение точности цвета. По его словам, ранее OLED-дисплеи LG имели легкий зеленоватый оттенок, тогда как на LG C6 изображение выглядит точнее. Эта разница наиболее заметна при просмотре черно-белых фильмов.

Производительность

LG C6 Фото: TechRadar

LG C6 получил заметное обновление аппаратного обеспечения — процессор Alpha 11 AI Gen 3. Он обеспечивает не только более быстрое время отклика и производительность при навигации по меню, но и все улучшения изображения, характерные для 77- и 83-дюймовых моделей с панелью Primary Tandem RGB 2.0.

Эксперт отметил, что прошлогодний LG C5 был одним из лучших игровых телевизоров на рынке, однако с новой моделью геймеры получат еще больше преимуществ. Например, LG C6 поддерживает до 4K 165 Гц, что является улучшением по сравнению с 4K 144 Гц у его предшественника.

Выводы

В целом LG C6 порадовал эксперта улучшенным качеством изображения, игровой производительностью и функциями, традиционно присущими этой серии. Автор обзора отметил, что это один из самых конкурентоспособных телевизоров 2026 года, особенно учитывая его стоимость.

Официальная цена LG C6 стартует от 1399 долларов (около 61 500 грн).

Напомним, Samsung официально представила телевизоры Micro RGB 2026 года, включая флагманскую серию R95H и стандартную R85H.

Фокус также сообщал, что Hisense выпустила телевизор U7SG с панелями Mini LED, антибликовым покрытием и пиковой яркостью 3000 нит.