Телевизор флагманского уровня с доступной ценой: какая модель LG достойна внимания в 2026 году (фото)
OLED-телевизоры LG C серии пользуются большой популярностью благодаря своей производительности, а также соотношению цены и качества. Самая новая модель LG C6 не стала исключением.
Хотя LG C6 считается премиальным телевизором, он намного дешевле большинства флагманских моделей 2026 года. Результатами тестирования 65-дюймового LG C6 поделился эксперт портала TechRadar.
Дисплей LG C6
По словам эксперта, LG C6 получил ряд улучшений по сравнению со своим предшественником LG C5. Однако стоит учитывать, что 65-дюймовая модель использует те же панели WOLED EX, тогда как 77- и 83-дюймовые модели теперь используют панель Primary Tandem RGB 2.0 OLED.Важно
В ходе тестов 65-дюймовый LG C6 достиг пиковой яркости HDR 1438 нит (окно 10%) в режиме Filmmaker, что имеет большое значение в сценах с высокой контрастностью. Также заметно повысилась яркость в полноэкранном режиме, достигнув 245 нит. Это на 50 нит больше, чем у LG C5.
Кроме того, автор отметил улучшение точности цвета. По его словам, ранее OLED-дисплеи LG имели легкий зеленоватый оттенок, тогда как на LG C6 изображение выглядит точнее. Эта разница наиболее заметна при просмотре черно-белых фильмов.
Производительность
LG C6 получил заметное обновление аппаратного обеспечения — процессор Alpha 11 AI Gen 3. Он обеспечивает не только более быстрое время отклика и производительность при навигации по меню, но и все улучшения изображения, характерные для 77- и 83-дюймовых моделей с панелью Primary Tandem RGB 2.0.
Эксперт отметил, что прошлогодний LG C5 был одним из лучших игровых телевизоров на рынке, однако с новой моделью геймеры получат еще больше преимуществ. Например, LG C6 поддерживает до 4K 165 Гц, что является улучшением по сравнению с 4K 144 Гц у его предшественника.
Выводы
В целом LG C6 порадовал эксперта улучшенным качеством изображения, игровой производительностью и функциями, традиционно присущими этой серии. Автор обзора отметил, что это один из самых конкурентоспособных телевизоров 2026 года, особенно учитывая его стоимость.
- Официальная цена LG C6 стартует от 1399 долларов (около 61 500 грн).
