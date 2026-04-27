Телевізор флагманського рівня з доступною ціною: яка модель LG варта уваги у 2026 році (фото)

OLED-телевізори LG C серії користуються великою популярністю завдяки своїй продуктивності, а також співвідношенню ціни та якості. Найновіша модель LG C6 не стала виключенням.

Хоча LG C6 вважається преміальним телевізором, він є набагато дешевшим за більшість флагманських моделей 2026 року. Результатами тестування 65-дюймого LG C6 поділився експерт порталу TechRadar.

Дисплей LG C6

LG C6 Фото: TechRadar

За словами експерта, LG C6 отримав низку покращень, порівняно зі своїм попередником LG C5. Однак варто враховувати, що 65-дюймова модель використовує ті ж самі панелі WOLED EX, тоді як 77- та 83-дюймові моделі тепер використовують панель Primary Tandem RGB 2.0 OLED.

Важливо

В ході тестів 65-дюймовий LG C6 досягнув пікової яскравості HDR 1438 ніт (вікно 10%) у режимі Filmmaker, що має велике значення у сценах з високою контрастністю. Також помітно підвищилася яскравість у повноекранному режимі, сягнувши 245 ніт. Це на 50 ніт більше, ніж у LG C5.

Відео дня

Окрім того, автор відзначив покращення точності кольору. За його словами, раніше OLED-дисплеї LG мали легкий зеленуватий відтінок, тоді як на LG C6 зображення виглядає точніше. Ця різниця найбільш помітна під час перегляду чорно-білих фільмів.

Продуктивність

LG C6 Фото: TechRadar

LG C6 отримав помітне оновлення апаратного забезпечення — процесор Alpha 11 AI Gen 3. Він забезпечує не лише швидший час відгуку та продуктивність під час навігації по меню, але й усі покращення зображення, характерні для 77- та 83-дюймових моделей з панеллю Primary Tandem RGB 2.0.

Експерт зауважив, що торішній LG C5 був одним з найкращих ігрових телевізорів на ринку, однак з новою моделлю геймери отримають ще більше переваг. Наприклад, LG C6 підтримує до 4K 165 Гц, що є покращенням порівняно з 4K 144 Гц у його попередника.

Висновки

Загалом LG C6 порадував експерта покращеною якістю зображення, ігровою продуктивністю та функціями, традиційно притаманними цій серії. Автор огляду наголосив, що це один з найбільш конкурентоспроможних телевізорів 2026 року, особливо з огляду на його вартість.

Офіційна ціна LG C6 стартує від 1399 доларів (близько 61 500 грн).

