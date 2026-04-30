Какой телевизор выбрать в 2026 году: эксперт сравнил лучшие модели OLED и SQD (фото)

Новейшие телевизоры LG C6 и TCL QM8L предлагают премиальную производительность, однако используют различные технологии дисплея и немного различаются в цене.

Хотя телевизор TCL QM8L дешевле, он ярче и красочнее, чем LG C5. В свою очередь OLED-дисплей LG C6 предлагает более точное изображение, чем его конкурент SQD от TCL. Подробнее эти два телевизора сравнил эксперт портала Tom's Guide Майкл Дежарден.

Дизайн

LG C6 может похвастаться чрезвычайно тонким OLED-дисплеем. Его клиновидная подставка крепится к шасси телевизора, а форма подставки позволяет экрану располагаться относительно близко к поверхности. По сравнению с LG C6, дисплей TCL QM8L больше похож на тяжелую, толстую плиту.

Флагман LG поставляется с новейшей версией пульта дистанционного управления Magic Remote, который можно использовать для управления экраном с помощью кнопки мыши и щелчка пальцем. Пульт также оснащен направляющей панелью и колесом прокрутки.

QM8L поставляется с тонким стандартным пультом дистанционного управления с умным набором кнопок на передней панели. Эксперт отметил, что предпочитает подсвеченные кнопки QM8L, чем кнопки управления движением C6, однако это лишь личные предпочтения.

В итоге Дежарден отметил, что оба телевизора имеют продуманный дизайн, однако LG C6 выглядит немного лучше.

Качество изображения

Хотя LG C6 предлагает немного более яркие светлые участки при просмотре SDR-контента, он далеко не такой яркий, как TCL QM8L. При просмотре обычного повседневного контента средняя яркость изображения QM8L была намного выше, чем у C6. При просмотре HDR-контента QM8L также обеспечивает отличную яркость.

По словам эксперта, преимущества, связанные с дополнительной яркостью, распространяются на цветовую передачу QM8L. Технология SQD от TCL позволяет охватывать колоссальные 90% цветового пространства BT.2020. Благодаря этому TCL QM8L предлагает более насыщенный цвет, чем LG C6.

Несмотря на превосходную яркость TCL QM8L, автор также приводит аргумент в пользу того, что LG C6 является телевизором с лучшей производительностью.

Его OLED-дисплей обеспечивает идеальные уровни черного и затемнения на уровне пикселей. Кроме того, тесты на погрешность цвета Delta-E показали, что LG C6 намного точнее, чем его конкурент.

Интерфейс и функции

LG C6 поставляется с новейшей версией WebOS, которая в этом году получила некоторые новые функции на основе искусственного интеллекта. По мнению эксперта, этот интерфейс несколько загроможден, а навигация иногда замедляется.

TCL QM8L работает на базе Google TV. Дежарден признался, что ему больше нравится эта операционная система, в частности благодаря более простому в навигации интерфейсу. В то же время для геймеров он советует LG C6.

Оба телевизора предлагают полный набор входов, совместимых с HDMI 2.1 и поддерживают игры в формате 4K с частотой обновления 120 Гц. При этом LG C6 предлагает специальное игровое меню, которое содержит все важнейшие настройки в одном месте и автоматически появляется при доступе к основному меню настроек во время игры.

Стоит учитывать, что LG C6 не поддерживает ATSC 3.0, в отличие от TCL QM8L. Эта функция позволяет транслировать эфирные трансляции с родным разрешением 4K через антенну, поэтому будет преимуществом для тех, кто все еще смотрит телевидение через антенну.

Обе модели поддерживают Dolby Vision, но QM8L также предлагает бесплатную версию Dolby Vision, HDR10+

LG C6 против TCL QM8L: выводы

Тесты показали, что LG C6 является лучшим выбором для ценителей точного изображения и геймеров. В то же время он менее яркий и более дорогой, чем TCL QM8L.

В свою очередь TCL QM8L больше подойдет для тех, кто много смотрит телевизор в течение дня, или для тех, кто просто хочет яркое, насыщенное изображение. Кроме того, он имеет почти такой же набор игровых функций, что и LG C6.

