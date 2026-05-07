Вышел новый Mini LED телевизор с яркостью до 9000 нит: сколько он стоит (фото)

Компания TCL выпустила флагманский телевизор TCL RM9L 4K UHD HDR RGB, впервые представленный в начале 2026 года.

Телевизор TCL RM9L 4K UHD HDR RGB использует технологию дисплея Mini LED, которая обещает один из самых высоких уровней яркости на рынке. Детали раскрыл портал Notebookcheck.

Сообщается что новинка TCL доступна с дисплеями диагональю 85, 98 и 115 дюймов, которые могут достигать яркости 9000 нит. Это 4K-телевизор с родной частотой обновления 144 Гц и технологией Game Accelerator 288 VRR для улучшения качества изображения в играх.

Все три размера TCL RM9L используют ультраматрицу CSOT WHVA с уменьшенным бликом, а светодиодная подсветка 98-дюймовой модели имеет более 5600 зон затемнения. Телевизор также предлагает 100% охват цветовой гаммы BT.2020 и поддержку Dolby Vision IQ.

Пользователи TCL RM9L смогут получить доступ к популярным стриминговым сервисам через интерфейс Google TV с помощью Google Gemini.

На данный момент TCL RM9L уже поступил в продажу в США. Точная дата выхода телевизор в Европе пока неизвестна, однако европейские розничные торговцы уже раскрыли цены:

85 дюймов — 7 999 евро;

98 дюймов — 10 999 евро;

115 дюймов — 19 999 евро.

