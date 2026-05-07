Вийшов новий Mini LED телевізор з яскравістю до 9000 ніт: скільки він коштує (фото)

Компанія TCL випустила флагманський телевізор TCL RM9L 4K UHD HDR RGB, вперше представлений на початку 2026 року.

Телевізор TCL RM9L 4K UHD HDR RGB використовує технологію дисплея Mini LED, яка обіцяє один з найвищих рівнів яскравості на ринку. Деталі розкрив портал Notebookcheck.

TCL RM9L 4K UHD HDR RGB Фото: TCL

Повідомляється що новинка TCL доступна з дисплеями діагоналлю 85, 98 та 115 дюймів, які можуть досягати яскравості 9000 ніт. Це 4K-телевізор із рідною частотою оновлення 144 Гц та технологією Game Accelerator 288 VRR для покращення якості зображення в іграх.

Важливо

Дешевший телевізор LG чудової якості: експерт порадив альтернативу флагману LG G6 (фото)

Усі три розміри TCL RM9L використовують ультраматрицю CSOT WHVA зі зменшеним відблиском, а світлодіодне підсвічування 98-дюймової моделі має понад 5600 зон затемнення. Телевізор також пропонує 100% охоплення колірної гами BT.2020 та підтримку Dolby Vision IQ.

Відео дня

Користувачі TCL RM9L зможуть отримати доступ до популярних стрімінгових сервісів через інтерфейс Google TV за допомогою Google Gemini.

Наразі TCL RM9L вже надійшов у продаж в США. Точна дата виходу телевізор в Європі поки невідома, проте європейські роздрібні торговці вже розкрили ціни:

85 дюймів — 7 999 євро;

98 дюймів — 10 999 євро;

115 дюймів — 19 999 євро.

Нагадаємо, компанія Samsung представила новий флагманський телевізор The Frame (2026).

Фокус також повідомляв, що CL анонсувала телевізор A400 Pro NXTVISION, який може скласти конкуренцію The Frame.