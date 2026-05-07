Дешевший телевізор LG чудової якості: експерт порадив альтернативу флагману LG G6 (фото)

Новий телевізор LG C6 отримав низку оновлень порівняно зі попередником LG C5, що дозволило йому встановити нові планку для OLED-телевізорів у своєму сегменті.

Телевізор LG C6 пропонує яскравіший та контрастніший дисплей з точнішою передачею кольорів, швидший процесор, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та повний набір ігрових функцій. Результатами тестування LG C6 поділився експерт порталу TechRadar Джеймс Девідсон.

Загальні характеристики LG C6

LG C6 позиціонується як OLED-телевізор середнього класу в лінійці телевізорів LG 2026 року. Він кращий за модель початкового рівня LG B6, проте поступається флагманам LG G6 та LG Wallpaper, відомому як W6.

Варто зазначити, що більші 77-дюймові та 83-дюймові моделі мають нове позначення LG C6H та використовують оновлену панель Primary RGB Tandem 2.0 OLED, яка є у LG G6 та LG W6. Натомість версії від 42 до 65 дюймів використовують панель Tandem WOLED. У даному огляді фігурує саме 65-дюймова модель.

LG C6 працює на новому процесорі Alpha 11 AI Gen 3. Він підтримує оновлений підсилювач яскравості, більш вдосконалене масштабування та покращення зображення, такі як 13-бітна обробка зображення, а також 11.1.2-канальний аудіомікшн у режимі AI Sound Pro, Dolby Vision та Dolby Atmos.

Телевізор отримав звичайну 2.2-канальну акустичну систему. , LG скоротила кількість опцій з восьми до чотирьох, обравши режими звуку зі штучним інтелектом замість традиційних режимів звуку, таких як "Кіно" або "Спорт".

Для ігор LG C6 оснащений чотирма портами HDMI 2.1, які підтримують 4K 165 Гц, повною сумісністю зі змінною частотою оновлення, включаючи AMD FreeSync та Nvidia G-Sync, HGiG HDR, Dolby Vision Gaming та автоматичним режимом низької затримки. Панель керування LG Game Optimizer дозволяє миттєво отримати доступ до ігрових налаштувань та налаштувати їх для оптимальної продуктивності.

Що стосується операційної системи, LG C6 працює на webOS 26, яка підтримує всі основні потокові сервіси, включаючи Netflix, Disney+, Apple TV та Prime Video. LG дещо спростила меню, видалила низку режимів зображення та звуку, а також вдосконалила деякі функції штучного інтелекту, як от ШІ-пошук, ШІ-помічник.

Характеристики телевізора LG C6:

тип екрана — W-OLED;

частота оновлення — 165 Гц;

підтримка HDR — Dolby Vision, HDR10, HLG;

підтримка аудіо — Dolby Atmos;

операційна система — webOS 26;

порти — 4 HDMI 2.1.

Якість зображення

В ході випробування експерт відзначив, що кольори на LG C6 насичені, яскраві та водночас природні. Загалом вони виглядають точнішими, ніж на торішньому LG C5. Телевізор також продемонстрував чудову контрастність з глибоким чорним, яскравими світлими зонами та детально пропрацьованими тінями.

Під час тестів LG C6 досяг пікової яскравості HDR 1438 ніт (виміряної на 10% білому вікні) у режимі Filmmaker Mode. У стандартному режимі телевізор видав 1291 ніт, що також більше, ніж міг запропонувати LG C5.

Яскравість HDR у повноекранному режимі також значно зросла. Урежимі Filmmaker Mode телевізор досяг 245 ніт, що на 25 % більше, ніж у попередника. У стандартному режимі яскравість LG C6 склала 232 ніт порівняно з 200 ніт у LG C5.

Девідсон також виміряв 99,7% та 75,8% охоплення колірних просторів DCI-P3 та BT.2020 відповідно. Це хороші результати для WOLED-екрана, адже LG C6 майже не поступається флагманським OLED-дисплеям у DCI-P3. Також було зафіксовано показник точності передачі кольору Delta-E 1.2, що є чудовим показником.

Серед інших переваг LG C6 експерт виділив чудове керування рухом, що ідеально підходить для спортивних змагань. Водночас обробка відблисків дещо посередня – можна помітити сильні відблиски під час перегляду темних сцен у яскраво освітлених кімнатах.

Якість звуку

LG C6 отримав вбудований 2.2-канальний динамік із підтримкою Dolby Atmos. LG відмовилася від деяких традиційних звукових режимів, таких як "Кіно" та "Спорт", на користь звукових режимів зі штучним інтелектом, як от AI Sound Pro та Precision Sound Master Pro.

За словами експерта, Профіль AI Sound Pro цього року більше зосереджений на середньому діапазоні частот, що загалом звучить добре. Баси також здаються більш насиченими, ніж у LG C5. Налаштування Precision Sound Master Pro забезпечують ширшу звукову сцену, а також вищу загальну гучність.

Попри непоганий звук LG C6, Девідсон рекомендує підключити саундбар, щоб якість звуку відповідала зображенню. Він зазначив, що оскільки ефекти Dolby Atmos можуть губитися, а звукова сцена часом може здаватися вузькою.

Дизайн та ОС

LG C6 може похвалитися преміальним виглядом із безрамковим екраном та металевою підставкою. Задня панель має мармуровий дизайн, а всі чотири порти HDMI знаходяться на видноті. При цьому пульт дистанційного керування виглядає дешевим порівняно з іншими OLED-пультами.

Телевізор працює на базі webOS 26 від LG, яка, на думку експерта, є однією з найкращих платформ на ринку. Вона пропонує швидке меню та вдосконалені функції штучного інтелекту. Єдиним недоліком автор назвав рекламні банери, що займають трохи більше третини головної сторінки.

Ігри

LG C6 обіцяє найкращу в своєму класі ігрову продуктивність та функції. Цей телевізор підтримує роздільну здатність 4K з частотою 165 Гц, змінну частоту оновлення, автоматичний режим низької затримки та Dolby Vision Gaming на всіх чотирьох портах HDMI 2.1.

Увімкнення режиму Boost у меню Game Optimizer забезпечує зафіксовану затримку введення 9,2 мс (4K, 60 Гц) та 4,6 мс (1080p, 120 Гц), що є чудовою новиною для геймерів.

Висновки

Загалом LG C6 має чудове співвідношення ціни та якості, враховуючи його продуктивність та функції. Він отримав всі характеристики, які зробили C5 одним із найкращих телевізорів 2025 року, однак пропонує вищу яскравість, кращу контрастність і кольори, а також має оновлений процесор.

На думку експерта, LG C6 може бути бюджетною альтернативою флагманському телевізору LG G6, адже він має той самий процесор та ігрові функції, а коштує значно дешевше.

Офіційні ціни LG C6:

42 дюймів — 1 399 доларів (близько 61 550 грн);

48 дюймів — 1 599 доларів (близько 70 350 грн);

55 дюймів — 1 999 доларів (близько 87 948 грн);

65 дюймів — 2 699 доларів (близько 118 746 грн).

