Более дешевый телевизор LG отличного качества: эксперт посоветовал альтернативу флагману LG G6 (фото)

Новый телевизор LG C6 получил ряд обновлений по сравнению с предшественником LG C5, что позволило ему установить новые планку для OLED-телевизоров в своем сегменте.

Телевизор LG C6 предлагает более яркий и контрастный дисплей с более точной передачей цветов, более быстрый процессор, интуитивно понятный интерфейс и полный набор игровых функций. Результатами тестирования LG C6 поделился эксперт портала TechRadar Джеймс Дэвидсон.

Общие характеристики LG C6

LG C6 позиционируется как OLED-телевизор среднего класса в линейке телевизоров LG 2026 года. Он лучше модели начального уровня LG B6, однако уступает флагманам LG G6 и LG Wallpaper, известному как W6.

Стоит отметить, что большие 77-дюймовые и 83-дюймовые модели имеют новое обозначение LG C6H и используют обновленную панель Primary RGB Tandem 2.0 OLED, которая есть в LG G6 и LG W6. Зато версии от 42 до 65 дюймов используют панель Tandem WOLED. В данном обзоре фигурирует именно 65-дюймовая модель.

LG C6 работает на новом процессоре Alpha 11 AI Gen 3. Он поддерживает обновленный усилитель яркости, более совершенное масштабирование и улучшение изображения, такие как 13-битная обработка изображения, а также 11.1.2-канальный аудиомикшн в режиме AI Sound Pro, Dolby Vision и Dolby Atmos.

Телевизор получил обычную 2.2-канальную акустическую систему, LG сократила количество опций с восьми до четырех, выбрав режимы звука с искусственным интеллектом вместо традиционных режимов звука, таких как "Кино" или "Спорт".

Для игр LG C6 оснащен четырьмя портами HDMI 2.1, которые поддерживают 4K 165 Гц, полной совместимостью с переменной частотой обновления, включая AMD FreeSync и Nvidia G-Sync, HGiG HDR, Dolby Vision Gaming и автоматическим режимом низкой задержки. Панель управления LG Game Optimizer позволяет мгновенно получить доступ к игровым настройкам и настроить их для оптимальной производительности.

Что касается операционной системы, LG C6 работает на webOS 26, которая поддерживает все основные потоковые сервисы, включая Netflix, Disney +, Apple TV и Prime Video. LG несколько упростила меню, удалила ряд режимов изображения и звука, а также усовершенствовала некоторые функции искусственного интеллекта, такие как ИИ-поиск, ИИ-помощник.

Характеристики телевизора LG C6:

тип экрана — W-OLED;

частота обновления — 165 Гц;

поддержка HDR — Dolby Vision, HDR10, HLG;

поддержка аудио — Dolby Atmos;

операционная система — webOS 26;

порты — 4 HDMI 2.1.

Качество изображения

В ходе испытания эксперт отметил, что цвета на LG C6 насыщенные, яркие и одновременно естественные. В целом они выглядят более точными, чем на прошлогоднем LG C5. Телевизор также продемонстрировал превосходную контрастность с глубоким черным, яркими светлыми зонами и детально проработанными тенями.

Во время тестов LG C6 достиг пиковой яркости HDR 1438 нит (измеренной на 10% белом окне) в режиме Filmmaker Mode. В стандартном режиме телевизор выдал 1291 нит, что также больше, чем мог предложить LG C5.

Яркость HDR в полноэкранном режиме также значительно возросла. В режиме Filmmaker Mode телевизор достиг 245 нит, что на 25 % больше, чем у предшественника. В стандартном режиме яркость LG C6 составила 232 нит по сравнению с 200 нит у LG C5.

Дэвидсон также измерил 99,7% и 75,8% охвата цветовых пространств DCI-P3 и BT.2020 соответственно. Это хорошие результаты для WOLED-экрана, ведь LG C6 почти не уступает флагманским OLED-дисплеям в DCI-P3. Также был зафиксирован показатель точности цветопередачи Delta-E 1.2, что является превосходным показателем.

Среди других преимуществ LG C6 эксперт выделил отличное управление движением, которое идеально подходит для спортивных соревнований. В то же время обработка бликов несколько посредственная — можно заметить сильные блики при просмотре темных сцен в ярко освещенных комнатах.

Качество звука

LG C6 получил встроенный 2.2-канальный динамик с поддержкой Dolby Atmos. LG отказалась от некоторых традиционных звуковых режимов, таких как "Кино" и "Спорт", в пользу звуковых режимов с искусственным интеллектом, таких как AI Sound Pro и Precision Sound Master Pro.

По словам эксперта, Профиль AI Sound Pro в этом году больше сосредоточен на среднем диапазоне частот, что в целом звучит хорошо. Басы также кажутся более насыщенными, чем у LG C5. Настройки Precision Sound Master Pro обеспечивают более широкую звуковую сцену, а также более высокую общую громкость.

Несмотря на неплохой звук LG C6, Дэвидсон рекомендует подключить саундбар, чтобы качество звука соответствовало изображению. Он отметил, что поскольку эффекты Dolby Atmos могут теряться, а звуковая сцена порой может казаться узкой.

Дизайн и ОС

LG C6 может похвастаться премиальным видом с безрамочным экраном и металлической подставкой. Задняя панель имеет мраморный дизайн, а все четыре порта HDMI находятся на виду. При этом пульт дистанционного управления выглядит дешевым по сравнению с другими OLED-пультами.

Телевизор работает на базе webOS 26 от LG, которая, по мнению эксперта, является одной из лучших платформ на рынке. Она предлагает быстрое меню и усовершенствованные функции искусственного интеллекта. Единственным недостатком автор назвал рекламные баннеры, занимающие чуть больше трети главной страницы.

Игры

LG C6 обещает лучшую в своем классе игровую производительность и функции. Этот телевизор поддерживает разрешение 4K с частотой 165 Гц, переменную частоту обновления, автоматический режим низкой задержки и Dolby Vision Gaming на всех четырех портах HDMI 2.1.

Включение режима Boost в меню Game Optimizer обеспечивает зафиксированную задержку ввода 9,2 мс (4K, 60 Гц) и 4,6 мс (1080p, 120 Гц), что является отличной новостью для геймеров.

Выводы

В целом LG C6 имеет отличное соотношение цены и качества, учитывая его производительность и функции. Он получил все характеристики, которые сделали C5 одним из лучших телевизоров 2025 года, однако предлагает более высокую яркость, лучшую контрастность и цвета, а также имеет обновленный процессор.

По мнению эксперта, LG C6 может быть бюджетной альтернативой флагманскому телевизору LG G6, ведь он имеет тот же процессор и игровые функции, а стоит значительно дешевле.

Официальные цены LG C6:

42 дюймов — 1 399 долларов (около 61 550 грн);

48 дюймов — 1 599 долларов (около 70 350 грн);

55 дюймов — 1 999 долларов (около 87 948 грн);

65 дюймов — 2 699 долларов (около 118 746 грн).

