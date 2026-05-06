Лучшие телевизоры 2026 года по результатам тестов: эксперт посоветовал 5 моделей (фото)

Выбор лучшего телевизора в 2026 году в значительной степени зависит от приоритетов пользователя. Поэтому эксперт выделил несколько топовых моделей OLED, Mini-LED и QLED для различных целей.

Обозреватель техники Джеймс Фрю испытал ряд современных телевизоров и назвал пятерку лучших вариантов от LG, Hisense, Samsung и TCL. Подробнее о каждом телевизоре он рассказал в статье для портала Tom's Guide.

LG C5

LG C5 Фото: tomsguide.com

LG C5 — это прошлогодний флагман, который до сих пор предлагает флагманскую производительность. Хотя LG недавно выпустила более новую модель, LG C5 пока предлагает лучшее соотношение цены и качества.

Телевизор LG C5 выглядит чрезвычайно ярким даже в солнечной комнате. Диагональ варьируется от 42 до 83 дюймов, однако меньшие модели (42 и 48 дюймов) предлагают немного более низкую яркость.

Как объясняет эксперт, меньший дисплей означает, что пиксели расположены ближе друг к другу, и чтобы предотвратить перегрев, LG уменьшила энергопотребление каждого из них. Однако, даже при пониженной яркости, C5 все равно превосходит большинство конкурентов аналогичного размера.

LG C5 также является неплохим вариантом для геймеров. Он имеет специальный режим оптимизации игры, который автоматически настраивает параметры для улучшения игрового опыта.

Преимущества LG C5:

превосходная яркость и цветовая гамма;

дизайн экрана устраняет большинство бликов;

комплексная платформа webOS;

игровая производительность и функции;

Недостатки LG C5:

нестандартный пульт подойдет не всем;

нет тюнера ATSC 3.0 или поддержки HDR10+;

посредственное качество звука.

Hisense QD7

Hisense QD7 Фото: tomsguide.com

Hisense QD7 является одним из лучших бюджетных телевизоров, которые можно купить в 2026 году. Его QLED-дисплей хорошо передает цвета и затемненные части сцен. В то же время он не лучше всего подходит для динамичных сцен из-за частоты обновления 60 Гц.

Стоит учитывать, что Фрю протестировал 65-дюймовую модель, тогда как 75, 85 или 100-дюймовые панели имеют частоту обновления 144 Гц и два порта HDMI 2.1, что почти втрое увеличивает пропускную способность данных для высокопроизводительных консолей и игровых ПК.

Преимущества Hisense QD7:

отличное масштабирование;

приятные и точные цвета;

поддержка Dolby Vision;

хороший звук.

Недостатки Hisense QD7:

не самая лучшая ОС;

проблемы в хорошо освещенных комнатах;

медленная частота обновления 60 Гц.

Samsung S90F OLED

Samsung S90F OLED Фото: tomsguide.com

Samsung S90F OLED предлагает впечатляющую контрастность, благодаря чему каждое изображение выглядит красочным и ярким. Он хорошо справляется с глубокими, разнообразными черными цветами в играх, телешоу и фильмах.

Стоит учитывать, что на меньших моделях (42, 48 дюймов) яркость будет не такой хорошей. Эти две версии работают на базе технологии WOLED, тогда как более крупные дисплеи используют QD-OLED.

По мнению эксперта, Samsung S90F OLED — это отличный вариант для геймеров. ПО Samsung Tizen содержит специальный игровой центр и специальные настройки, которые можно настроить для улучшения производительности и скорости реагирования игр. Преимуществом также являются четыре слота HDMI 2.1 и частота обновления 144 Гц.

Преимущества Samsung S90F OLED:

контраст;

точность цвета и объем изображения;

множество игровых функций;

превосходный обзор вне оси;

тонкий дизайн.

Недостатки Samsung S90F OLED:

посредственный звук;

нет Dolby Vision;

нет ATSC 3.0.

TCL QM9K

TCL QM9K Фото: tomsguide.com

Основным преимуществом TCL QM9K является яркость, поэтому он идеально подойдет для солнечного или хорошо освещенного места. Он также предлагает хороший обзор под разными углами и превосходную контрастность, частично благодаря технологии Wide High-vertical alignment (WHVA).

Эксперт испытал 75-дюймовую модель, которая имеет 2160 зон локального затемнения, что обеспечивает лучший контроль контрастности. По его словам, сцены с яркими цветами в сочетании с блоками серого и черного выглядели даже лучше, чем на более дорогих QD-OLED-дисплеях Samsung.

Фрю также отметил платформу webOS от LG как одну из самых удобных на рынке. Она содержит встроенный искусственный интеллект Google, однако его не обязательно использовать.

Преимущества TCL QM9K:

яркость;

превосходный контраст;

Dolby Atmos FlexConnect;

удобный интерфейс.

Недостатки TCL QM9K:

звук имеет некоторые особенности;

не идеальный уровень черного;

размытие движения.

TCL QM8L

TCL QM8L Фото: tomsguide.com

Эксперт советует TCL QM8L для тех, кто планирует смотреть фильмы с динамичными сценами, спортивные соревнования в прямом эфире или играть в игры. Этот телевизор яркий, хорошо обрабатывает глубокие черные цвета, имеет впечатляющий динамический диапазон и частоту обновления 144 Гц.

TCL QM8L имеет более 2500 зон освещения, которые телевизор может настраивать на индивидуальные уровни яркости. Это особенно важно для трансляций спортивных событий на свежем воздухе, таких как футбол, поскольку, вероятно, части поля будут залиты солнечным светом, а другая часть стадиона будет в тени, и все это на одном изображении.

Преимущества TCL QM8L:

воспроизведение теней и светлых участков;

глубокие черные оттенки без размытия;

насыщенный цвет.

Недостатки TCL QM8L:

не очень эффективные "интеллектуальные" режимы изображения и звука;

не идеальная точность цветопередачи;

Google TV не обеспечивает конфиденциальность.

