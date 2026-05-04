Какие телевизоры лучше в 2026 году: эксперт объяснил разницу между OLED и Mini LED (фото)

Долгое время OLED-телевизоры были лидерами по качеству, однако последние разработки в технологии Mini-LED уже также обеспечивают превосходную картинку.

В основе дисплеев Mini LED и OLED лежат различные принципы работы, а значит каждая из технологий имеет свои преимущества и ограничения. Подробнее эти два вида телевизоров сравнил эксперт портала ZDNET Тейлор Клемонс.

В чем преимущества телевизоров Mini LED

Дисплей Mini LED (QLED или QNED) использует ЖК-панель с подсветкой, где каждый пиксель состоит из красных, зеленых и синих цветных фильтров, объединенных для создания различных цветов.

Телевизоры Mini LED, как правило, стоят дешевле, чем OLED. Например, прошлогодний 65-дюймовый TCL QM8K Mini LED стоит 1499 долларов, тогда как 65-дюймовые OLED-телевизоры от Sony или LG стоят почти 3000 долларов.

Технология Mini LED также обеспечивает более высокую общую яркость, чем OLED. За последние годы этот разрыв сократился, но Mini LED до сих пор лидирует в этом аспекте. Так, Hisense U8QG способен выдавать впечатляющую яркость 5000 нит с 5600 зонами затемнения.

Еще одним преимуществом телевизоров Mini LED является меньшая склонность к выгоранию. Хотя в современных OLED-дисплеях есть технологии, предотвращающие выгорание, Mini LED позволяет полностью избежать этой проблемы.

В чем телевизоры OLED лучше

Как объясняет эксперт, в OLED-телевизорах каждый пиксель светится, когда к нему подается электричество. Чтобы получить разные цвета, телевизор пропускает свет через разные фильтры. Если к пикселю не подается электричество, он остается черным.

В целом OLED предлагает более высокое качество изображения. Поскольку эти телевизоры могут управлять освещением пиксель за пикселем, они обычно создают более четкое изображение с улучшенной контрастностью и более темными черными цветами. Они также предлагают гораздо лучшие углы обзора, чем Mini LED.

Технология OLED обеспечивает более быстрое время отклика, что является значительным преимуществом для геймеров. Если Mini LED телевизоры и мониторы имеют время отклика всего 1 мс, некоторые OLED-телевизоры обещают всего 0,1 мс.

OLED-телевизоры чаще поддерживают технологии VRR, такие как Nvidia G-Sync и AMD FreeSync. Кроме того, они одними из первых предлагали Dolby Vision Gaming 4K с частотой 120 Гц, что обеспечивало более плавную графику.

