Які телевізори кращі у 2026 році: експерт пояснив різницю між OLED та Mini LED (фото)

Тривалий час OLED-телевізори були лідерами за якістю, проте останні розробки в технології Mini-LED вже також забезпечують чудову картинку.

В основі дисплеїв Mini LED та OLED лежать різні принципи роботи, а отже кожна з технологій має свої переваги та обмеження. Детальніше ці два види телевізорів порівняв експерт порталу ZDNET Тейлор Клемонс.

В чому переваги телевізорів Mini LED

Дисплей Mini LED (QLED або QNED) використовує РК-панель з підсвічуванням, де кожен піксель складається з червоних, зелених та синіх кольорових фільтрів, поєднаних для створення різних кольорів.

Телевізори Mini LED, як правило, коштують дешевше, ніж OLED. Наприклад, торішній 65-дюймовий TCL QM8K Mini LED коштує 1499 доларів, тоді як 65-дюймові OLED-телевізори від Sony або LG коштують майже 3000 доларів.

Технологія Mini LED також забезпечує вищу загальну яскравість, ніж OLED. За останні роки цей розрив скоротився, але Mini LED досі лідирує у цьому аспекті. Так, Hisense U8QG здатен видавати вражаючу яскравість 5000 ніт з 5600 зонами затемнення.

Ще однією перевагою телевізорів Mini LED є менша схильність до вигорання. Хоча у сучасних OLED-дисплеях є технології, що запобігають вигорянню, Mini LED дозволяє повністю уникнути цієї проблеми.

Чим кращі телевізори OLED

Як пояснює експерт, в OLED-телевізорах кожен піксель світиться, коли до нього подається електрика. Щоб отримати різні кольори, телевізор пропускає світло через різні фільтри. Якщо до пікселя не подається електрика, він залишається чорним.

Загалом OLED пропонує вищу якість зображення. Оскільки ці телевізори можуть керувати освітленням піксель за пікселем, вони зазвичай створюють чіткішу картинку з покращеною контрастністю та темнішими чорними кольорами. Вони також пропонують набагато кращі кути огляду, ніж Mini LED.

Технологія OLED забезпечує швидший час відгуку, що є значною перевагою для геймерів. Якщо Mini LED телевізори та монітори мають час відгуку всього 1 мс, деякі OLED-телевізори обіцяють лише 0,1 мс.

OLED-телевізори частіше підтримують технології VRR, такі як Nvidia G-Sync та AMD FreeSync. Окрім того, вони одними з перших пропонували Dolby Vision Gaming 4K з частотою 120 Гц, що забезпечувало більш плавну графіку.

