Найкращі телевізори 2026 року за результатами тестів: експерт порадив 5 моделей (фото)

Вибір найкращого телевізора у 2026 році значною мірою залежить від пріоритетів користувача. Тож експерт виділив кілька топових моделей OLED, Mini-LED та QLED для різних цілей.

Оглядач техніки Джеймс Фрю випробував низку сучасних телевізорів та назвав п’ятірку найкращих варіантів від LG, Hisense, Samsung та TCL. Детальніше про кожен телевізор він розповів у статті для порталу Tom's Guide.

LG C5

LG C5 — це торішній флагман, який досі пропонує флагманську продуктивність. Хоча LG нещодавно випустила новішу модель, LG C5 наразі пропонує краще співвідношення ціни та якості.

Телевізор LG C5 виглядає надзвичайно яскравим навіть у сонячній кімнаті. Діагональ варіюється від 42 до 83 дюймів, однак менші моделі (42 та 48 дюймів) пропонують трохи нижчу яскравість.

Як пояснює експерт, менший дисплей означає, що пікселі розташовані ближче один до одного, і щоб запобігти перегріву, LG зменшила енергоспоживання кожного з них. Однак, навіть за зниженої яскравості, C5 все одно перевершує більшість конкурентів аналогічного розміру.

LG C5 також є непоганим варіантом для геймерів. Він має спеціальний режим оптимізації гри, який автоматично налаштовує параметри для покращення ігрового досвіду.

Переваги LG C5:

чудова яскравість та колір;

дизайн екрана усуває більшість відблисків;

комплексна платформа webOS;

ігрова продуктивність та функції;

Недоліки LG C5:

нестандартний пульт підійде не всім;

немає тюнера ATSC 3.0 або підтримки HDR10+;

посередня якість звуку.

Hisense QD7

Hisense QD7 є одним з найкращих бюджетних телевізорів, які можна купити у 2026 році. Його QLED-дисплей добре передає кольори та затемнені частини сцен. Водночас він не найкраще підходить для динамічних сцен через частоту оновлення 60 Гц.

Варто враховувати, що Фрю протестував 65-дюймову модель, тоді як 75, 85 або 100-дюймові панелі мають частоту оновлення 144 Гц та два порти HDMI 2.1, що майже втричі збільшує пропускну здатність даних для високопродуктивних консолей та ігрових ПК.

Переваги Hisense QD7:

відмінне масштабування;

приємні та точні кольори;

підтримка Dolby Vision;

хороший звук.

Недоліки Hisense QD7:

не найкраща ОС;

проблеми в добре освітлених кімнатах;

повільна частота оновлення 60 Гц.

Samsung S90F OLED

Samsung S90F OLED пропонує вражаючу контрастність, завдяки чому кожне зображення виглядає барвистим та яскравим. Він добре справляється з глибокими, різноманітними чорними кольорами в іграх, телешоу та фільмах.

Варто враховувати, що на менших моделях (42, 48 дюймів) яскравість буде не такою хорошою. Ці дві версії працюють на базі технології WOLED, тоді як більші дисплеї використовують QD-OLED.

На думку експерта, Samsung S90F OLED — це чудовий варіант для геймерів. ПЗ Samsung Tizen містить спеціальний ігровий центр та спеціальні налаштування, які можна налаштувати для покращення продуктивності та швидкості реагування ігор. Перевагою також є чотири слоти HDMI 2.1 та частота оновлення 144 Гц.

Переваги Samsung S90F OLED:

контраст;

точність кольору та об'єм зображення;

безліч ігрових функцій;

чудовий огляд поза осью;

тонкий дизайн.

Недоліки Samsung S90F OLED:

посередній звук;

немає Dolby Vision;

немає ATSC 3.0.

TCL QM9K

Основною перевагою TCL QM9K є яскравість, тож він ідеально підійде для сонячного або добре освітленого місця. Він також пропонує хороший огляд під різними кутами та чудову контрастність, частково завдяки технології Wide High-vertical alignment (WHVA).

Експерт випробував 75-дюймову модель, яка має 2160 зон локального затемнення, що забезпечує кращий контроль контрастності. За його словами, сцени з яскравими кольорами у поєднанні з блоками сірого та чорного виглядали навіть краще, ніж на дорожчих QD-OLED-дисплеях Samsung.

Фрю також відзначив платформу webOS від LG як одну з найзручніших на ринку. Вона містить вбудований штучний інтелект Google, однак його не обов’язково використовувати.

Переваги TCL QM9K:

яскравість;

чудовий контраст;

Dolby Atmos FlexConnect;

зручний інтерфейс.

Недоліки TCL QM9K:

звук має деякі особливості;

не ідеальний рівень чорного;

розмиття руху.

TCL QM8L

Експерт радить TCL QM8L для тих, хто планує дивитися фільми з динамічними сценами, спортивні змагання у прямому ефірі чи грати в ігри. Цей телевізор яскравий, добре обробляє глибокі чорні кольори, має вражаючий динамічний діапазон та частоту оновлення 144 Гц.

TCL QM8L має понад 2500 зон освітлення, які телевізор може налаштовувати на індивідуальні рівні яскравості. Це особливо важливо для трансляцій спортивних подій на свіжому повітрі, таких як футбол, оскільки, ймовірно, частини поля будуть залиті сонячним світлом, а інша частина стадіону буде в тіні, і все це на одному зображенні.

Переваги TCL QM8L:

відтворення тіней та світлих ділянок;

глибокі чорні відтінки без розмиття;

насичений колір.

Недоліки TCL QM8L:

не дуже ефективні "інтелектуальні" режими зображення та звуку;

не ідеальна точність кольору;

Google TV не забезпечує конфіденційність.

