Яскравіший за OLED: новий телевізор RGB LED здивував під час тестування (фото)

Новий телевізор Hisense UR9 використовує абсолютно новий тип телевізійної технології, відому як RGB LED, що дозволяє йому конкурувати з OLED-телевізором LG C6.

LG C6 позиціонується як телевізор середнього класу, тоді як Hisense UR9 є першою флагманською RGB LED моделлю бренду. Можливості цих телевізорів порівняв експерт порталу Tom's Guide Майкл Дежарден.

Дизайн

Телевізор LG C6 пропонує одну з найтонших панелей, яку можна знайти на ринку. Корпус розширюється приблизно посередині екрана, але навіть з урахуванням цього він витонченіший, ніж деякі найтонші Mini-LED-телевізори. LG C6 також має клиноподібну підставку, яка дозволяє розташувати екран відносно близько до поверхні.

Дисплей Hisense UR9 не можна назвати товстим, проте він виглядає більш громіздким на тлі LG C6. Він також розташований на центральній підставці у стилі п'єдесталу, проте її дизайн набагато зручніший для розміщення саундбара, ніж у LG C6.

Якість зображення

Дежарден протестував обидва телевізори у режимах зображення Filmmaker. Найбільш суттєвою виявилась різниця у яскравості. Навіть у звичайному контенті без HDR Hisense UR9 надзвичайно яскравий. Він також охоплює близько 93% колірного простору BT.2020, що вище, ніж у більшості QD-OLED-телевізорів.

LG C6 значно тьмяніший за Hisense UR9, проте OLED-дисплей дає йому певну перевагу. Як пояснює експерт, OLED-дисплеї здатні досягати ідеальних рівнів чорного та затемнення на рівні пікселів, що позитивно впливає на якість зображення. Здатність відтворювати ідеальні рівні чорного забезпечує кращу контрастність.

В ході тестів LG C6 досягав яскравості 1400 ніт у світлих ділянках, що значно менше, ніж 3400 ніт на Hisense UR9. При цьому глибша контрастність LG забезпечує більш вражаюче зображення, хоча UR9 пропонує насиченіший колір.

ОС та функції

LG C6 працює на основі найновішої webOS 26, яка цього року отримала деякі нові функції на основі штучного інтелекту. Телевізор також оснащений майже всіма можливими ігровими функціями, включаючи підтримку 4K-ігор зі швидкістю 120 Гц (і до 165 Гц), змінну частоту оновлення (VRR) та AMD FreeSync Premium та чотири входи, сумісні з HDMI 2.1. Також є спеціальний режим оптимізації гри від LG.

Hisense UR9 постачається з Google TV. За словами експерта, цей інтерфейс простіший у навігації та, як правило, швидший. UR9 має лише три порти HDMI, однак всі вони сумісні з HDMI 2.1. Телевізор підтримує ігри 4K з частотою 120 Гц та до 180 Гц з підключеним ігровим ПК, а також пропонує спеціальне меню налаштувань ігор, як і LG.

Висновки

Телевізор Hisense UR9 має перевагу над LG C6 у загальній яскравості, що робить його кращим вибором для добре освітлених приміщень. Натомість LG C6 пропонує більш преміальний дизайн та переваги OLED-дисплея, включно з відмінною контрастністю.

