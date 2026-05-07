Найкращі 40-дюймові телевізори 2026 року: топ 5 моделей за результатами тестів (фото)

Компактні телевізори з діагоналлю 40 дюймів пропонують такі ж преміальні функції, як і більші 55-дюймові та 65-дюймові моделі, проте коштують дешевше.

Експерти порталу ZDNET випробували низку 40-дюймових телевізорів від Samsung, Hisense, Sony, LG та TCL, назвавши 5 найкращих варіантів у 2026 році.

Sony Bravia 2 II

43-дюймовий Sony Bravia 2 II опинився на першому місці за співвідношенням ціни та функціоналу. Це телевізор має роздільну здатність 4K, частоту оновлення 60 Гц та навіть ексклюзивну підтримку VRR для консольних ігор на PS5.

За словами експертів, Sony Bravia 2 II пропонує безліч інтелектуальних функцій, а також чудову якість зображення та звуку. Серед корисних додаткових опцій — голосове керування Alexa та Google Assistant, підтримка HDR та масштабування за допомогою штучного інтелекту.

Технічні характеристики Sony Bravia 2 II:

розмір екрана — 43 дюйми;

тип панелі — світлодіодна;

частота оновлення — 60 Гц;

роздільна здатність — 4K;

HDR — HDR10;

аудіо — DTS:X;

голосове керування — Alexa, Google Assistant.

Hisense QD6

43-дюймовий Hisense QD6 — це бюджетний телевізор із якісною потоковою передачею, пристойним зображенням і звуком. Він має роздільну здатність 4K, частоту оновлення 60 Гц, а також підтримує Dolby Vision та Dolby Atmos.

Як зазначають у виданні, Dolby Vision та Dolby Atmos забезпечують захоплюючий досвід перегляду фільмів, прослуховування музики та навіть ігор. Підтримка AirPlay також дозволяє ділитися медіафайлами з пристроїв на iOS.

Технічні характеристики Hisense QD6:

розмір екрана — 43 дюйми;

тип панелі — QLED;

частота оновлення — 60 Гц;

роздільна здатність — 4K;

HDR — Dolby Vision;

аудіо — Dolby Atmos;

голосове керування — Alexa, Google Assistant;

Samsung U7900

Samsung U7900 з розміром екрана 43 дюйми чудово підходить для перегляду прямих трансляцій, фільмів та шоу. Він також сумісний із застосунком Samsung SmartThings для безперешкодної інтеграції у мережу розумного дому.

Як і попередні моделі, Samsung U7900 має роздільну здатність 4K та частоту оновлення 60 Гц, що обіцяє пристойну якість зображення. Технологія Samsung Object Tracking Sound Lite також забезпечує 3D-звук, який відображає події на екрані.

Технічні характеристики Samsung U7900:

розмір екрана — 43 дюйми;

тип панелі — світлодіодна;

частота оновлення — 60 Гц;

роздільна здатність — 4K;

HDR — HDR10+;

Аудіо — Object Tracking Sound Lite;

голосове керування — Alexa, Bixby, Google Assistant.

LG C5 OLED

42-дюймовий LG C5 OLED пропонує покращену контрастність, чіткіші деталі та кращу точність передачі кольорів. Його частота оновлення 120 Гц також забезпечує плавнішу передачу спортивних подій, ніж у конкурентів, а Dolby Vision HDR допомагає навіть масштабованому контенту виглядати чудово.

Експерти радять LG C5 для тих, хто готовий заплатити трохи більше за кращу якість картинки. Через використання технології OLED він є одним з найдорожчих 40-дюймових телевізорів, які сьогодні можна придбати.

Технічні характеристики LG C5 OLED:

розмір екрана — 42 дюйми;

тип панелі — OLED;

частота оновлення — 120 Гц;

роздільна здатність — 4K;

HDR: Dolby Vision;

Аудіо — Dolby Atmos

голосове керування — Alexa, Google Assistant.

TCL Q35F

40-дюймовий TCL Q35F підійде для тих, хто шукає просто надійний та недорогий телевізор. Завдяки роздільній здатності 1080p та частоті оновлення 60 Гц він пропонує прийнятну якість зображення для перегляду фільмів, спортивних трансляцій та новин у прямому ефірі, а також для консольних ігор.

Хоча TCL Q35F не забезпечує роздільну здатність 4K та підтримку віртуального об’ємного звуку Dolby Atmos, експерти стверджують, що картинка та звук цілком задовільні для повсякденного користування, особливо у якості додаткового телевізора у спальні чи на кухні.

Технічні характеристики TCL Q35F:

розмір екрана — 40 дюймів;

тип панелі — QLED;

частота оновлення — 60 Гц;

роздільна здатність — 1080p;

HDR — немає;

аудіо — Dolby;

голосове керування — Alexa.

