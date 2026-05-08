Лучший OLED-телевизор с доступной ценой: эксперт посоветовал модель LG на 2026 год (фото)

Выбор качественного телевизора часто сводится к компромиссу между ценой и технологиями. Но премиальные OLED-панели становятся все доступнее. Модель LG B5 OLED признана отличным вариантом начального уровня.

LG B5 назван лучшим бюджетным OLED TB по версии экспертов профильного портала RTINGS. Приводим характеристики, результаты тестирования, а также главные плюсы и минусы этой модели.

Качество изображения

Телевизор обеспечивает традиционный для OLED-матриц почти бесконечный уровень контрастности. Технология гарантирует идеальный черный цвет без световых ореолов вокруг ярких объектов. Панель выдает достаточно яркости в режиме HDR для эффектного отображения деталей. Цветопередача немного уступает топовым QD-OLED дисплеям по насыщенности, но цвета остаются реалистичными, яркими и точными прямо из коробки. Модель отличается широкими углами обзора. Картинка практически не деградирует при просмотре сбоку, поэтому устройство хорошо подходит для больших компаний.

Игровые возможности и смарт-функции

Панель не поддерживает экстремальные частоты обновления 144 или 165 Гц, но полностью совместима с современными консолями. Все четыре встроенных порта HDMI 2.1 способны передавать картинку в разрешении 4K при 120 Гц с поддержкой переменной частоты обновления (VRR). Мгновенный отклик пикселей и низкая задержка ввода делают движение на экране резким и отзывчивым. ТВ поддерживает популярный формат Dolby Vision, но не работает с HDR10+. За смарт-функции отвечает операционная система webOS с огромным каталогом стриминговых сервисов. Аппарат также предлагает хорошую обработку изображения для контента в низком разрешении.

LG B5 Фото: TechRadar

Выводы экспертов

Обозреватели назвали LG B5 отличным телевизором для смешанной эксплуатации. У него не самая высокая яркость, поэтому модель лучше всего раскрывает свой потенциал в умеренно освещенных помещениях. Если учесть этот нюанс, LG B5 стоит покупки.

Плюсы:

Почти бесконечный коэффициент контрастности (идеальный черный без ореолов).

Широкие углы обзора для удобного просмотра компанией.

Яркие, реалистичные и точные цвета.

Минусы:

Прямые отражения источников света на глянцевом экране сильно отвлекают.

Не хватает базовой яркости в режиме SDR для борьбы с бликами в залитой солнцем комнате.

Цена LG B5 OLED в Украине: от 29 099 грн.

