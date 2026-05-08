Найкращий OLED-телевізор із доступною ціною: експерт порадив модель LG на 2026 рік (фото)

Вибір якісного телевізора часто зводиться до компромісу між ціною і технологіями. Але преміальні OLED-панелі стають дедалі доступнішими. Модель LG B5 OLED визнана відмінним варіантом початкового рівня.

LG B5 названо найкращим бюджетним OLED TB за версією експертів профільного порталу RTINGS. Наводимо характеристики, результати тестування, а також головні плюси і мінуси цієї моделі.

Якість зображення

Телевізор забезпечує традиційний для OLED-матриць майже нескінченний рівень контрастності. Технологія гарантує ідеальний чорний колір без світлових ореолів навколо яскравих об'єктів. Панель видає достатньо яскравості в режимі HDR для ефектного відображення деталей. Передача кольору трохи поступається топовим QD-OLED дисплеям за насиченістю, але кольори залишаються реалістичними, яскравими і точними прямо з коробки. Модель вирізняється широкими кутами огляду. Картинка практично не деградує при перегляді збоку, тому пристрій добре підходить для великих компаній.

Ігрові можливості та смарт-функції

Панель не підтримує екстремальні частоти оновлення 144 або 165 Гц, але повністю сумісна з сучасними консолями. Усі чотири вбудовані порти HDMI 2.1 здатні передавати картинку з роздільною здатністю 4K при 120 Гц з підтримкою змінної частоти оновлення (VRR). Миттєвий відгук пікселів і низька затримка введення роблять рух на екрані різким і чуйним. ТВ підтримує популярний формат Dolby Vision, але не працює з HDR10+. За смарт-функції відповідає операційна система webOS з величезним каталогом стрімінгових сервісів. Апарат також пропонує хорошу обробку зображення для контенту з низькою роздільною здатністю.

LG B5 Фото: TechRadar

Висновки експертів

Оглядачі назвали LG B5 відмінним телевізором для змішаної експлуатації. У нього не найвища яскравість, тому модель найкраще розкриває свій потенціал у помірно освітлених приміщеннях. Якщо врахувати цей нюанс, LG B5 вартий покупки.

Плюси:

Майже нескінченний коефіцієнт контрастності (ідеальний чорний без ореолів).

Широкі кути огляду для зручного перегляду компанією.

Яскраві, реалістичні та точні кольори.

Мінуси:

Прямі віддзеркалення джерел світла на глянцевому екрані сильно відволікають.

Не вистачає базової яскравості в режимі SDR для боротьби з відблисками в залитій сонцем кімнаті.

Ціна LG B5 OLED в Україні: від 29 099 грн.

