Найкращі 85-дюймові телевізори 2026 року: топ 8 моделей з великими екранами (фото)

Флагманські 85-дюймові телевізори здатні створити ефект кінотеатру вдома. Водночас велика діагональ означає, що будь-які недоліки дисплея будуть очевидними.

Оглядач техніки Джеймс Девідсон випробував низку 85-дюймових телевізорів від Samsung, LG, Hisense та Sony, обравши 8 найкращих моделей на будь-який бюджет. Свій вибір він пояснив у статті для TechRadar.

Samsung 85QN900F

Samsung QN900F позиціонується як трохи дешевша версія флагманської моделі QN990F. Цей телевізор обіцяє чудове масштабування, яскраві кольори та високу контрастність. Ефективне керування підсвічуванням також забезпечує глибокий чорний колір, майже як на OLED-дисплеях.

Для геймерів Samsung QN900F пропонує чотири порти HDMI 2.1 з підтримкою 4K 165Hz, VRR, HGiG, HDR10+ та ALLM, наднизьку затримку введення 10 мс та портал для хмарних ігрових програм Samsung Gaming Hub. Експерт також відзначив хорошу якість вбудованого звуку.

Характеристики Samsung 85QN900F:

розмір екрана — 85 дюймів;

роздільна здатність — 8K;

тип панелі — Neo QLED;

ОС – Tizen;

HDR — HDR10, HLG, HDR10+.

LG OLED83C5

83-дюймовий LG C5 — це якісний OLED-телевізор середнього класу, який працює на новому процесорі LG Alpha 9 Gen 8. Самовипромінюючі пікселі LG C5 усувають потребу в підсвічуванні, що є великою перевагою для великого дисплея, однак панель може мати проблеми з відблисками, тому краще підійде для темніших приміщень.

Телевізор підтримує ігри 4K 144 Гц, VRR, ALLM, Dolby Vision, а також пропонує швидку реакцію та зручний режим оптимізації гри для зменшення затримки введення. Окрім того, експерт похвалив лаконічну та зручну платформу webOS 25.

Характеристики LG OLED83C5:

розмір екрана — 83 дюйми;

роздільна здатність — 4K;

тип панелі – OLED;

ОС — WebOS 25;

HDR — HDR10, HLG, Dolby Vision.

TCL QM6K

TCL QM6K є найдоступнішим телевізором у лінійці Mini LED від TCL. Попри це, він забезпечує високу якість зображення та чудову підтримку ігор. За словами Девідсона, картинка QM6K насичена та контрастна завдяки технології Halo Control, однак за яскравістю ця модель дещо поступається флагманам.

Загалом телевізор TCL QM6K пропонує більше функцій, ніж можна було б очікувати від бюджетної моделі. Він працює на базі Google TV та може відтворювати ігри з VRR до 4K 144 Гц та 288 Гц при роздільній здатності 1080p. Також є підтримка Dolby Vision IQ та Dolby Atmos, що є рідкістю у даному сегменті.

Характеристики TCL QM6K:

розміри екрана — 50, 55, 65, 75, 85 та 95 дюймів;

роздільна здатність — 4K;

тип панелі — Mini LED;

ОС — Google TV;

HDR — Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG.

Samsung 85Q60D

Телевізор Samsung Q60D — це бюджетна модель у лінійці QLED компанії з максимальною діагоналлю 85 дюймів. Він використовує технологію Dual LED для підвищення контрастності та процесор Samsung Quantum Processor Lite 4K для підвищення роздільної здатності.

В ході тестів Девідсон зауважив, що Samsung 85Q60D забезпечує хорошу яскравість, зберігаючи при цьому природні кольори. Текстури, деталізація та обробка руху також були чудовими, хоча телевізор має частоту оновлення лише 60 Гц.

Samsung Q60D має вбудований ігровий центр Gaming Hub для хмарних ігор з Xbox, Luna, Nvidia GeForce Now та інших сервісів, а його затримка введення становить всього 9,6 мс.

Характеристики Samsung 85Q60D:

розмір екрана — 85 дюймів;

роздільна здатність — 4K;

тип панелі — QLED;

ОС — Tizen;

HDR — HDR10, HLG, HDR10+.

Hisense 85U75QG

85-дюймовий Hisense U75QG — це великий телевізор середнього класу з відмінною яскравістю. В ході тестів його дисплей досягнув понад 3000 ніт режимі HDR Filmmaker, перевершивши багато преміальних моделей.

Підтримка HDR охоплює Dolby Vision та HDR10+, а екран з антибліковим покриттям допомагає контролювати відблиски в яскраво освітлених приміщеннях. Точність передачі кольорів досить висока, хоча деякі тони HDR можуть виглядати трохи нечіткими.

Усі чотири порти HDMI 2.1 підтримують 4K 165 Гц (та 288 Гц при 1080p), а також VRR, FreeSync Premium Pro, Dolby Vision та ігрову панель для швидкого налаштування. Google TV також працює швидко та точно.

Характеристики Hisense 85U75QG:

розмір екрана — 55, 65, 75, 85, 100 та 116 дюймів;

роздільна здатність — 4K;

тип панелі — QLED з міні-світлодіодом;

ОС — Google TV;

HDR — Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG.

Samsung 85Q80D

Samsung Q80D обіцяє повний набір інтелектуальних функцій, чудову якість зображення, а також широкий список ігрових функцій. Він оснащений чотирма портами HDMI 2.1, які підтримують 4K 120 Гц, VRR (включаючи AMD FreeSync Premium) та ALLM. Також є ігровий центр Samsung Gaming Hub для хмарних ігор.

Експерт радить Samsung Q80D насамперед для геймерів, які шукають телевізор з великим екраном. Окрім чудової якості зображення, він пропонує потужний вбудований звук, непритаманний телевізорам середнього класу.

Характеристики Samsung 85Q80D

розміри екрану — 50, 55, 65, 75 та 85 дюймів;

роздільна здатність — 4K;

тип панелі — QLED;

ОС — Tizen;

HDR — HDR10, HDR10+, HLG.

LG OLED 83G5

Надтонкий флагманський OLED-телевізор LG OLED 83G5 ідеально підійде для тих, для кого візуальна привабливість є пріоритетом. Ця модель пропонує спрощене настінне кріплення, а неймовірно тонка рамка додає їй преміального вигляду.

Окрім видатного дизайну, LG OLED 83G5 може порадувати якістю зображення. Тандемна RGB OLED-панель забезпечує високу яскравість, насичені кольори, хороший контраст та реалістичні текстури.

Телевізор має чотири порти HDMI 2.1, які пропонують 4K 165 Гц, VRR (підтримка AMD FreeSync та Nvidia G-Sync), ігри Dolby Vision та HGiG. Також є режим Boost, який забезпечує наднизьку затримку введення 9,1 мс.

Характеристики LG OLED 83G5:

розмір екрана — 55, 65, 77, 83 та 97 дюймів;

роздільна здатність — 4K;

тип панелі – OLED;

ОС webOS 25;

HDR — Dolby Vision, HDR10, HLG.

Sony Bravia 9

Окрім високої якості зображення, 85-дюймовий флагман Sony Bravia 9 вирізняється на фоні конкурентів якістю звуку. Вбудована 2.2.2-канальна аудіосистема потужністю 70 Вт забезпечує чистий, насичений звук та ефекти, адаптовані до того, що відбувається на екрані.

Дисплей Sony Bravia 9 використовує нову технологію підсвічування XR Backlight Master Drive, що забезпечує високу пікову яскравість 1871 ніт. Телевізор також має на 325% більше зон локального затемнення, ніж його попередник, що сприяє точній передачі деталей тіней у темних сценах.

Характеристики Sony Bravia 9:

розмір екрана — 65, 75, 85 дюймів;

роздільна здатність — 4K;

тип панелі — QLED з міні-світлодіодом;

ОС — Google TV;

HDR — Dolby Vision, HDR10, HLG.

