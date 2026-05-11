Найкращий бюджетний OLED-телевізор 2026 року: яку модель радять експерти (фото)

OLED-телевізори, як правило, не відносяться до доступного цінового сегмента, проте такі моделі, як Philips OLED760, дозволяють зекономити, не жертвуючи якістю зображення.

Philips OLED760 має дещо нижчу пікову яскравість, ніж OLED-телевізори середнього класу, проте за свої гроші він надзвичайно потужний. До такого висновку дійшли експерти порталу What Hi-Fi? після тестування телевізора.

Як зазначають у виданні, Philips OLED760 все ще достатньо яскравий для приємного перегляду, а його процесор P5, орієнтований на штучний інтелект, чудово використовує можливості базової OLED-панелі.

Philips OLED760 Фото: whathifi.com

Експерти відзначили ідеальні чорні кольори, чудовий рівень контрастності, чітку деталізацію тіней та приємну, але не надто яскраву, кольоропередачу. Це все забезпечувало хороше відтворення складних сцени зі змішаними темними та світлими сегментами поруч один з одним.

Philips OLED760 також обіцяє солідні ігрові характеристики з підтримкою 120 Гц/4K та хорошою системою динаміків.

Водночас варто враховувати, що обробка руху дещо неідеальна. У режимі Filmmaker відео з частотою 24 кадри на секунду виглядали трохи уривчасто, однак при увімкненні будь-якої обробки ставали занадто плавними.

Попри все, Philips OLED760 виявився кращим за решту бюджетних OLED-телевізорів, протестованих експертами порталу. Жодна інша доступна модель не пропонувала такого ж рівня функцій та продуктивності.

Характеристики Philips OLED760:

розміри екрана — 48, 55, 65 або 77 дюймів;

тип — OLED;

роздільна здатність — 4K;

формати HDR — HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision;

операційна система — Titan OS;

входи HDMI — x 4 (48 Гбіт/с HDMI 2.1);

ігрові функції — 4K/120 Гц, VRR, ALLM, Dolby Vision;

ARC/eARC — eARC;

ціна Philips OLED760 в Україні — від 47 910 грн.

Нагадаємо, раніше LG B5 було названо найкращим бюджетним OLED-телевізором за версією RTINGS.

Фокус також повідомляв, що новий телевізор RGB LED перевершив OLED-телевізори за яскравістю.