Среднебюджетный телевизор Hisense U75Q предлагает отличную производительность и хорошее качество изображения, что делает его отличным вариантом для просмотра фильмов, спортивных соревнований и игр в 2026 году.

В 2025 году Hisense U75Q считался одним из лучших Mini LED телевизоров. Сегодня эта модель все еще претендует на лидерство в бюджетном сегменте, считает эксперт портала TechRadar Джеймс Дэвидсон.

По мнению обозревателя техники, Hisense U75Q является идеальным вариантом для тех, кто ищет качественный телевизор среднего класса в преддверии Чемпионата мира по футболу.

Hisense U75Q Фото: Future

Одним из самых больших преимуществ Hisense U75Q является яркость. Он способен достигать 3372 нит в пиковом режиме и 887 нит в полноэкранном режиме. Максимальная яркость SDR составляет 2 166 нит, а в полноэкранном режиме — 875 нит.

Как объясняет Дэвидсон, яркость в полноэкранном режиме имеет решающее значение для борьбы с зеркальными бликами при ярком свете. Это важно, учитывая, что Чемпионата мира по футболу, вероятно, будет транслироваться в SDR днем.

Кроме высокой яркости, Hisense U75Q предлагает точную передачу цветов и глубокие черные тона для обеспечения насыщенной контрастности. Телевизор также имеет ряд функций для геймеров, таких как 4K при 165 Гц, полный VRR (включая FreeSync и G-Sync) и поддержка Dolby Vision.

Характеристики Hisense U75Q:

технологии отображения — LCD, LED, Mini Led, QLED;

разрешение — 4K;

яркость — до 3372 нит;

частота обновления — до 165 Гц;

операционная система — VIDAA Smart OS;

подключение — Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB, Wi-Fi.

