Найкращий бюджетний телевізор: експерт порадив модель Mini LED з яскравим екраном (фото)

Середньобюджетний телевізор Hisense U75Q пропонує відмінну продуктивність та хорошу якість зображення, що робить його чудовим варіантом для перегляду фільмів, спортивних змагань та ігор у 2026 році.

У 2025 році Hisense U75Q вважався одним з найкращих Mini LED телевізорів. Сьогодні ця модель все ще претендує на лідерство у бюджетному сегменті, вважає експерт порталу TechRadar Джеймс Девідсон.

На думку оглядача техніки, Hisense U75Q є ідеальним варіантом для тих, хто шукає якісний телевізор середнього класу напередодні Чемпіонату світу з футболу.

Hisense U75Q Фото: Future

Однією з найбільших переваг Hisense U75Q є яскравість. Він здатен досягати 3372 ніт у піковому режимі та 887 ніт у повноекранному режимі. Максимальна яскравість SDR становить 2 166 ніт, а у повноекранному режимі — 875 ніт.

Як пояснює Девідсон, яскравість у повноекранному режимі має вирішальне значення для боротьби з дзеркальними відблисками при яскравому світлі. Це важливо, враховуючи, що Чемпіонату світу з футболу, ймовірно, буде транслюватися в SDR вдень.

Відео дня

Окрім високої яскравості, Hisense U75Q пропонує точну передачу кольорів та глибокі чорні тони для забезпечення насиченої контрастності. Телевізор також має низку функцій для геймерів, як от 4K при 165 Гц, повний VRR (включно з FreeSync та G-Sync) та підтримка Dolby Vision.

Характеристики Hisense U75Q:

технології відображення — LCD, LED, Mini Led, QLED;

роздільна здатність — 4K;

яскравість — до 3372 ніт;

частота оновлення — до 165 Гц;

операційна система — VIDAA Smart OS;

підключення — Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB, Wi-Fi.

Нагадаємо, раніше експерт порадив найкращий OLED-телевізор із доступною ціною у 2026 році.

Фокус також повідомляв, що RGB LED телевізор від Hisense в ході тестів виявився яскравішим за OLED-моделі.